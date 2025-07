Czy w sanatorium można przyjmować gości? Uważaj na ten punkt regulaminu

Czy w sanatorium można przyjmować gości?

Sanatorium to nie miejsce odosobnienia i można w nim przyjmować gości. Nie jest to jednak równoznaczne z pełną swobodą. Każdy ośrodek ma prawo ustalać własne regulaminy i zasady dotyczące wizyt. Dlatego przed odwiedzinami warto skontaktować się bezpośrednio z placówką, w której przebywa kuracjusz. Spotkania z rodziną powinny odbywać się poza godzinami zajęć i rehabilitacji. Zabronione są odwiedziny osób chorych zakaźnie, zakazy mogą dotyczyć również okresów epidemii takich chorób.

W niektórych sanatoriach gości można przyjmować wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Zazwyczaj są to sale odwiedzin, hole i parki należące do obiektu. Wizyty odbywać się powinny w określonych godzinach. W niektórych placówkach górną granicą jest godzina 21:00, w innych 22:00. Kuracjusz każdorazowo powinien zgłosić recepcji, że ma gości. Czasem pracownicy będą wymagali od nich okazania dowodów osobistych, do czego mają prawo.

Czy można odwiedzać kuracjusza w pokoju?

W wielu sanatoriach przebywanie gości w pokojach kuracjuszy jest zakazane. Wynika to z faktu, że rzadko która placówka dysponuje pokojami jednoosobowymi, a pobyt gości sprawiać dyskomfort współlokatorom. Dlatego odwiedziny powinny odbywać się w przeznaczonych do tego miejscach. Są jednak sanatoria, w których można przyjmować gości w pokoju. Wymaga to jednak poinformowania recepcji oraz zgody współlokatora. Warto zapoznać się z regulaminem ośrodka, w którym przebywa kuracjusz, żeby wiedzieć, na co się nastawić. Jeśli placówka pozwala na wizyty w pokojach, to również do określonej godziny, zazwyczaj wieczornej. To również należy sprawdzić przed planowanymi odwiedzinami.

W wielu sanatoriach gości można przyjmować tylko w wyznaczonych miejscach. 123RF/PICSEL

Czy w sanatorium goście mogą nocować?

Osoby odwiedzające kuracjuszy mogą się zastanawiać, czy będą mogły spędzić noc w ośrodku. Ich wizyta wiąże się często z wielogodzinnym dojazdem i powrót tego samego dnia może stanowić problem. Niestety, w większości sanatoriów goście nie mogą nocować. Na pewno nie jest to możliwe w pokoju kuracjusza, ponieważ są one zazwyczaj dwuosobowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy łóżko współlokatora nie jest zajęte. W niektórych placówkach można spędzić noc pod warunkiem, że są wolne miejsca. Pobyt jest wtedy odpłatny. Nocowanie w sanatorium nie jest jednoznaczne z dostępem do zabiegów i zajęć rehabilitacyjnych. Najlepiej więc zadzwonić i zapytać pracownika recepcji, czy nocowanie będzie możliwe. Jeśli nie, trzeba rozejrzeć się za innym noclegiem.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 140: Aria Martelle INTERIA.PL