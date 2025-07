Siódemka to liczba poszukiwaczy prawdy i mędrców. Panie noszące to imię z to numerologiczną energią mają naturalną, wręcz magiczną intuicję. Wiktorie są obdarzone darem widzenia tego, co pozostaje nieuchwytne dla innych - subtelnych energii, niewypowiedzianych emocji czy ukrytych motywacji. Potrafią zdystansować się do codziennych spraw, "dramatów" i spojrzeć na życie z perspektywy człowieka w wyższym stanie świadomości. Dlatego imię to nie tylko "mocno" brzmi - ma przede wszystkim potężną siłę sprawczą.