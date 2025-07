Lato to czas, kiedy spędzamy sporo czasu w pełnym słońcu i mierzymy się ze skutkami wysokich temperatur. Warunki takie, choć kojarzą się z wakacyjnym wypoczynkiem, stawiają przed nami wyzwania związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu nawodnienia i dostarczaniem organizmowi niezbędnych elektrolitów oraz składników odżywczych. Z tych powodów nie powinniśmy opierać jadłospisu na przypadkowych produktach, które akurat wpadną nam w ręce.

Wysokie temperatury potrafią znacząco wpłynąć na nasze nawyki żywieniowe. Wiele osób zauważa, że w gorące dni trudniej zmusić się do jedzenia, brakuje ochoty na obfite posiłki. Dlaczego latem nie chce się jeść?

Kiedy robi się gorąco, organizm skupia się na termoregulacji. Procesy trawienne generują ciepło, co jest opisywane przez efekt termiczny pożywienia. W skrócie można zdefiniować go jako ilość energii, jaką ciało musi spożytkować na strawienie i przyjęcie składników odżywczych. Jak łatwo się domyślić, im więcej zjemy, tym większy wysiłek dla układu trawiennego. Organizm przez brak łaknienia ogranicza uczucie głodu, by nie podnosić temperatury wewnętrznej.