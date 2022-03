Anna Czartoryska-Niemczycka jest żoną biznesmena Michała Niemczyckiego i mamą trójki dzieci. Aktorka, znana z takich produkcji jak "Dom nad rozlewiskiem" czy "Na dobre i na złe" nie ukrywa, że duża rodzina zawsze była jej marzeniem, a macierzyństwo daje jej mnóstwo radości i satysfakcji.

Jessica Simpson wyprawiła córce urodziny w stylu Barbie Anna Czartoryska - Niemczycka jest obecnie w czwartej ciąży, ale póki co nie zdradziła, czy na świat przyjdzie chłopiec czy dziewczynka. Para wybrała już jednak imię dla dziecka i nie może się już doczekać, aż rodzina ponownie się powiększy.

Aktorka w jednym z ostatnich wpisów zdradziła, że trójka jej starszych dzieci nie zawsze żyje w zgodzie, a ona sama nie do końca tak wyobrażała sobie ich relacje.

- Za każdym razem, gdy decydowałam się na rodzeństwo dla moich dzieci wydawało mi się, że robię im najwspanialszy prezent. Oni jednak często zdają się tego zupełnie nie doceniać. Widziałam różne akcje między nimi, i muszę przyznać, że nie do końca tak sobie to wyobrażałam, chociaż sama mam młodszego brata. Są jednak takie cudowne dni, gdy dzieci wymyślają sobie nawzajem zabawy, częstują się ciasteczkiem, wspierają się i motywują i to jest chyba największe szczęście jakie może spotkać rodzica:-)

- napisała na Instagramie.

Instagram Post

Nic dziwnego, że aktorka nie może doczekać się już przyjścia na świat kolejnej pociechy i powiększenia tej uroczej gromadki.

Anna Czartoryska-Niemczycka zdradziła właśnie na Instagramie, że ma już za sobą baby shower! Aktorka zaprosiła swoje przyjaciółki i świetnie się bawiła, ale kulisy wydarzenia długo trzymała w sekrecie. Teraz jednak, gdy jedna z fanek zapytała ją o nie w sesji Q&A, aktorka pokazała zdjęcia z imprezy i zdradziła kilka szczegółów.

Zdjęcie Anna Czartoryska - Niemczycka urządziła sekretny baby shower / Instagram

Zdjęcie Aktorka pochwaliła się fotkami z przyjaciółkami / Instagram

Czartoryska-Niemczycka zaprosiła na baby shower między innymi takie słynne mamy jak Natalia Klimas i Olga Frycz. Swoim gościom zaserwowała zdrowe przekąski i uprzedziła ich, by nie przynosili żadnych prezentów! Zamiast tego, aktorka poprosiła, by wsparli jej zbiórkę na posiłki dla uchodźców. Przy okazji tego wpisu gwiazda zaapelowała również do fanów, by i oni nie przestawali pomagać ofiarom wojny w Ukrainie.

Zdjęcie Zamiast prezentów, goście wsparli zbiórkę dla ofiar wojny w Ukrainie / Instagram

Jak podoba wam się taka inicjatywa?

