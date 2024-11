Bitwa o palety - co wydarzy się w nowym odcinku?

"Bitwę o palety" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20 w Super Polsat. W każdej odsłonie nowego programu cztery duety rywalizują o to, kto ubije najlepszy interes na licytacji palet w ciemno i sprzedaży pochodzących z nich towarów. Rywalizacja potrafi być zacięta, bo jedna z par odchodzi z pustymi rękoma. Nad wszystkim czuwa prowadzący Zygmunt Chajzer.

A oto pary, które zmierzą się w czwartkowym, 12.odcinku programu.

Aneta Plażuk i Joanna Modelewska

Znają się od 25 lat, mają bardzo różne charaktery, dlatego się uzupełniają i dogadują, gust mają identyczny. Od trzech lat prowadzą wspólny biznes, początkowo była to sprzedaż internetowa, aktualnie mają sklep stacjonarny wielobranżowy (kosmetyki, odzież, bielizna).

Obie handlują od najmłodszych lat. Aneta uważa, że handel wyssała z mlekiem matki. W wieku dziewięciu lat miała już własne stanowisko w tzw. handlu obwoźnym. W zakupach palet kreci ją ryzyko i adrenalina przy rozpakowywaniu. Kolejne motyle w brzuchu pojawiają się, gdy zysk jest większy niż oczekiwała - to niesamowity motor do dalszego działania. "Zdrowie, fame, kasa" - to jej motto.

Pod hasłem podpisuje się jej przyjaciółka i wspólniczka Joanna, która również dorastała w biznesowej rodzinie. Jej ojciec miał zakład pogrzebowy i to on zaszczepił jej smykałkę do handlu i interesów. Już jako mała dziewczynka pomagała w prowadzeniu funeralnego biznesu. Jak twierdzi - sprzeda wszystko - od trumny po majtki. Uwielbia sport, zajęcia na siłowni, odpoczynek na łonie natury i jazdę konną.

Tomasz Wiśniewski i Grzegorz Ryś

Od 4 lat prowadzą razem biznes w Tenczynku - zajmują się zwrotami konsumenckimi oraz sprzedażą rzeczy powystawowych. Prywatnie przyjaźnią się od 13 lat, poznali się przez swoje żony.

Tomek prowadził już od dawna biznes paletowy, a Grzegorz całe życie spędził w budowlance, po czym dołączył do biznesu kolegi. Tomasz ma duże doświadczenie, fachu uczył się od ojca, który 20 lat handlował w Niemczech rzeczami posprzedażowymi.

Sprzedają przez internet i stacjonarnie w sklepie. Wolą sprzedawać w detalu choć kupują towar tirami. Najlepiej schodzi i nich sprzęt AGD. Potrafią zaryzykować wiele i kupić towar, bo uważają, że mają nosa do palet. Choć czasami trafiają się np. palety z książkami kucharskimi po niemiecku.

Symeon Rzymski i Wojciech Kaczmarczyk

Wspólnie handlują częściami samochodowymi. Kupują palety, tiry zależy co się trafi. Symeon jest lepszy w sprzedaży a Wojtek w kupowaniu. "Ma nosa" do wyszukiwania okazji i promocji. Obaj mają smykałkę do interesów, potrafią sprzedać części samochodowe z dużym zyskiem.

Poznali się 12 lat temu, a od 3 lat działają wspólnie w różnych biznesach i kupują wszystko, na czym można zarobić. Nigdy z wyjazdów nie wracają z pustymi rękami.

W handlu są od najmłodszych lat - Wojtek praktycznie wychował się w firmie ojca, który w latach 90-tych handlował tapetami. Symek też wcześnie zaczynał w biznesie. Gdy miał 16 lat ojciec go wysłał z pieniędzmi po zakup samochodu. Jego najlepsza transakcja to kupno w ciemno 10 busów rzeczy za 2000 zł, które sprzedał w 14 dni za 45 tys zł.

Roberta i Michał Łąccy

Roberta i Michał to małżeństwo od trzech lat, znają się od sześciu.

Zakup zwrotów konsumenckich to głownie hobby Michała, ale Roberta wspiera męża i też się w to wkręca. Roberta śmieje się, że Michał po zakupie nowego boxa cieszy się jak dziecko. Michał kocha te adrenalinę. Michał lubi antyki, wszystko co stare. Kiedy ma chwilę szuka skarbów z detektorem metalu.

Do tej pory najciekawsza rzecz jaka udało mu się kupić to rzymskie monety. Michał sprzedaje towar na allegro, a Roberta na livach. On ma tez swój kanał na youtube. Oboje mają żyłkę do handlu, na wszystkim praktycznie umieją zarobić. Jednak nie obce są im oszustwa. Kiedyś zostali oszukani na 1500 zł. Wszystkie przedmioty kupione trzymają na halach rodziców Roberty, dzięki czemu nie muszą się martwic o przestrzeń.

