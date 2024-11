Komunikacja oparta na wymianie krótkich, technicznych komunikatów, utrata bliskości i więzi, a także brak zainteresowania życiem partnera lub partnerki to niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o poważnym problemie w związku. Niestety w natłoku codziennych obowiązków często nie zauważamy, że nasza relacja partnerska staje się tzw. związkiem równoległym. Co to oznacza?

Kiedy partnerzy żyją obok siebie. Nie zawsze mamy świadomość, że prowadzimy równoległe życie

Związek równoległy to relacja, w której partnerzy formalnie pozostają razem, jednak w praktyce prowadzą dwa odrębne życia. Choć dzielą dom, często razem wychowują dzieci i utrzymują wspólne finanse, ich emocjonalna więź zanika. Mimo że formalnie są parą, brak im bliskości, zainteresowania sobą nawzajem i wspólnych rozmów.

Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka w rozmowie z Newsweekem, tłumaczy:

Problem pojawia się wtedy, kiedy jedna strona ucieka, a druga odczuwa coś na kształt porzucenia.

Praca, codzienne obowiązki i rutyna. To one najczęśniej prowadzą do osłabienia więzi

Przyczyn oddalania się partnerów jest wiele, a ich źródłem najczęściej są rutyna, brak komunikacji oraz nadmiar obowiązków. W momencie, gdy na pierwszym planie staje praca, wychowanie dzieci oraz codzienne problemy, emocjonalna więź między partnerami może osłabnąć.

Z perspektywy specjalistów kluczowy problem polega na tym, że partnerzy nie potrafią otwarcie rozmawiać o swoich emocjach. Zamiast rozwiązywać problemy i dążyć do zrozumienia, wybierają milczenie lub wycofanie się z relacji. W takich sytuacjach brak komunikacji prowadzi do narastania frustracji i uczucia samotności. Psychologowie podkreślają, że związek równoległy to efekt zaniedbań w codziennym dbaniu o siebie nawzajem.

Katarzyna Kucewicz zauważa, że często przyczyną pozostawania w takiej relacji są nie tylko wspólne zobowiązania, ale także lęk przed samotnością.

Często nie chodzi wcale o kredyt, tylko o to, że boimy się zaczynać od nowa. Boimy się samotności i tego, że nie poradzimy sobie bez partnera tłumaczy psycholożka.

Strach przed zmianą może sprawić, że partnerzy trwają w niezdrowej relacji, mimo że brakuje w niej miłości, szacunku i wzajemnego zainteresowania.

Jednym z powodów, dla których trwamy w związku równoległym, jest strach przed zmianą 123RF/PICSEL

Równoległe życie, które przeradza się w oddalenie. Jak walczyć o związek?

Taki związek nie musi oznaczać końca relacji. Kluczowym krokiem w jego ratowaniu jest zrozumienie problemu i otwarta rozmowa na temat uczuć oraz oczekiwań obu stron.

Psychoterapeuci zalecają, by partnerzy skoncentrowali się na odbudowie więzi emocjonalnej, a nie tylko na rozwiązywaniu technicznych aspektów związku. Terapia par może pomóc w zrozumieniu źródeł problemów i wypracowaniu sposobów na ich pokonanie. Warto jednak pamiętać, że sukces terapii zależy od zaangażowania obu stron.

Zmiana rutyny i ponowne odkrywanie siebie jako partnerów to kolejny istotny krok w walce o relację. Wprowadzenie regularnych randek, wspólnych wyjazdów czy nowych aktywności może pomóc w odbudowie bliskości. Niezwykle ważne jest jednak, aby były to działania podjęte z potrzeby serca, a nie tylko obowiązku. Odbudowanie związku wymaga czasu, cierpliwości i chęci pracy nad sobą oraz relacją.

Partnerzy powinni również zastanowić się nad własnymi emocjami i oczekiwaniami wobec siebie. Warto przeanalizować, czy uczucie, które łączyło ich na początku, jest jeszcze obecne, a jeśli nie - dlaczego zanikło. Jeśli obie strony są gotowe na wysiłek, mogą spróbować odbudować związek i odzyskać bliskość, którą kiedyś dzieliły.

