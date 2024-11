Katarzyna Zdanowicz to jedna z najpopularniejszych dziennikarek Polsatu . Prowadząca program informacyjny "Wydarzenia" jest ceniona przez widzów za swój profesjonalizm. Dziennikarka słynie również z wyczucia stylu. Jej znak rozpoznawczy? Stylizacje dopracowane w każdym calu. Zobaczcie, co założyła na event związany z kolekcją biżuterii.

Garnitur to już absolutny klasyk w damskiej garderobie. Jest idealny na każdą okazję i stanowi świetną alternatywę dla sukienki wieczorowej. Dlatego też gwiazdy chętnie wybierają go nawet na bardziej formalne okazje. Chociaż ten w kolorze czarnym uchodzi za must-have, to tej jesieni i zimy prym wiodą komplety w innych kolorach.