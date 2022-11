Anna Kalczyńska zaprezentowała wysportowaną sylwetkę. Tak wspomina lato

Anna Kalczyńska to znana i lubiana dziennikarka, prezenterka telewizyjna, od lat związana z programem Dzień dobry TVN. Przez lata zaskarbiła sobie sympatię widzów, którzy cenią ją za autentyczność i poczucie humoru. 46-letnia współprowadząca śniadaniówki jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Kalczyńską na Instagramie obserwuje obecnie 197 tysięcy internautów, dlatego też celebrytka stale publikuje zdjęcia i relacje, dzięki którym na bieżąco wiemy co u niej słychać i jakie emocje towarzyszą jej na co dzień.

Reklama

Mimo iż jesień pełną parą, a celebrytka korzysta z jej uroków i docenia piękną pogodę, tym razem postanowiła przywołać odrobinę wakacyjnego klimatu. Opublikowała bowiem wspomnienie z wakacyjnego wyjazdu do Afryki, gdzie mogła oddać się swojemu hobby - a mianowicie kitesurfingowi. Teraz wspomina cudowne chwile spędzone w rajskich okolicznościach i przesyła tym samym moc pozytywnych wibracji.

Instagram Post Rozwiń

Do zdjęcia załączyła również opis, w którym życzy internautom samych ciepłych i wspaniałych chwil na jesienną porę.

Z okazji braku okazji, szarości, deszczu, chłodu i innych przyjemności załączam życzenia wiatru w żagle i latawce. Niech malują Wam świat na żółto i na niebiesko. I na pomarańczowo.

Fani są zachwyceni najnowszym zdjęciem Kalczyńskiej, a przede wszystkim zgrabną sylwetką, którą zaprezentowała w stroju kąpielowym. Poza pełna gracji, opalone ciało i piękny widok w tle sprawiły, że komplementów od fanów nie brakuje.

Pani Aniu tym zdjęciem pozamiatała Pani. Prześlicznie i tak energetycznie.

Masz świetną figurę i bardzo zgrabne nogi. pisali fani

Takich wakacyjnych wspomnień i ogromu pozytywnej energii można jedynie pozazdrościć. Uprawianie kitesurfingu jak widać przynosi dziennikarce sporo wrażeń - i z pewnością to nie był ostatni tego typu wyjazd.