Ten fason jeansów to hit. Pasuje do każdej sylwetki i jest bardzo wygodny
Denim jest zdecydowanie ponadczasowy, nie znika z wybiegów, ani z sieciówek. Zmienia się jedynie jego interpretacja i forma. Doskonale widać to po spodniach. Po latach dominacji rurek, następnie oversize'owych modeli baggy, w centrum uwagi znalazł się fason barrel. Co to za krój? Dlaczego znów wraca do łask? Jak go stylizować? Koniecznie przeczytaj.
Spis treści:
Czym są jeansy barrel?
To spodnie o nogawkach poszerzonych w udach i łagodnie zwężających się ku kostce, z charakterystycznym, zaokrąglonym profilem. Wyglądają, jak beczka, a proporcje podkreślają kształt sylwetki w sposób, którego nie oferuje żaden inny model jeansów. Co istotne, zapewniają dużą swobodę, dlatego są chętnie wybierane na co dzień (zwłaszcza te z domieszką elastanu).
Dlaczego wracają do łask?
Barrel jeans to efekt powrotu projektantów do konstrukcyjnych, wyrazistych form. Inspiracje latami 80. i 90. widać na wybiegach np. Jacquemus czy Agolde. Te dekady łączyło jedno, czyli odwaga w kształtowaniu mody. Obecnie powrót tego kroju jest odpowiedzią na przesyt skrajności: od ultra-obcisłych fasonów po przesadnie luźne, bezkształtne spodnie. Barrel jeans proponują złoty środek, a więc komfort i objętość, ale z zachowaniem wyraźnej, dopracowanej sylwetki.
Nie bez znaczenia jest też rosnąca rola street style'u w kształtowaniu trendów. Stylizacje z pokazów w Kopenhadze, Paryżu czy Tokio pokazują, że ten fason potrafi odnaleźć się zarówno w casualowych, jak i wyrafinowanych zestawach.
Komu pasuje ten fason?
Barrel jeans mogą stać się elementem garderoby każdej osoby, która świadomie pracuje nad proporcjami w stylizacji i rezygnuje ze spodni rurek. Szczególnie sprzyjają:
- wysokim sylwetkom - zachowują proporcje przy większej długości nóg,
- figurze gruszki - objętość w udach i łagodny stożek ku kostce wyrównują optycznie biodra,
- figurze prostokątnej - dodają krągłości i miękkości linii ciała.
Przy niższym wzroście istotny jest dobór długości - nogawka powinna kończyć się nad kostką, a obuwie powinno dodawać wysokości.
Jak nosić jeansy barrel na co dzień?
W codziennym wydaniu najlepiej sprawdzają się w połączeniu z prostymi, dopasowanymi elementami garderoby.
- Góra - koszule włożone w spodnie, golfy, krótkie kardigany lub gładkie T-shirty.
- Obuwie - minimalistyczne sneakersy, mokasyny bez pięty, sandały na niskiej platformie.
- Dodatki - pasek o wyraźnej klamrze, prosta listonoszka, delikatna biżuteria.
Jasnoniebieskie barrel jeans zestawione z białą koszulą oversize włożoną tylko z przodu i skórzanymi mokasynami to przykład stylizacji, która łączy swobodę z elegancją.
Jeansy barrel w stylizacjach eleganckich
Wbrew pozorom ten fason świetnie odnajduje się w formalnych stylizacjach.
- Kolorystyka - czerń, granat, głęboka szarość.
- Materiał - gładki denim bez przetarć i zdobień.
- Obuwie - czółenka o geometrycznym obcasie, szpilki lub eleganckie mule.
- Góra - jedwabna klasyczna koszula, minimalistyczny top, dopasowana marynarka.
Tak skomponowana stylizacja może być alternatywą dla spodni garniturowych - zapewnia większą wygodę, zachowując jednocześnie elegancki charakter.
Najczęstsze błędy w stylizowaniu barrel jeans
Aby fason prezentował się tak, jak zamierzali projektanci, warto unikać:
- zbyt obszernej góry - ryzyko utraty proporcji i wrażenia "ciężkości" stylizacji,
- niewłaściwej długości nogawki - zakrywanie kostki odbiera fasonowi lekkość,
- zbyt masywnego obuwia - ciężkie botki czy sneakersy z grubą cholewką mogą optycznie skrócić nogi,
- nadmiaru ozdób - barrel jeans mają mocny krój, dlatego wymagają spokojnego tła.
Barrel jeans są czymś więcej niż sezonową ciekawostką. Ich potencjał tkwi w uniwersalności - potrafią być zarówno elementem minimalistycznej garderoby kapsułowej, jak i bazą do odważnych, trendowych kompozycji. Dla osób, które chcą łączyć wygodę z wyraźnym charakterem ubioru, to zakup must have, który ma szansę pozostać w szafie na lata.