Czym są jeansy barrel?

To spodnie o nogawkach poszerzonych w udach i łagodnie zwężających się ku kostce, z charakterystycznym, zaokrąglonym profilem. Wyglądają, jak beczka, a proporcje podkreślają kształt sylwetki w sposób, którego nie oferuje żaden inny model jeansów. Co istotne, zapewniają dużą swobodę, dlatego są chętnie wybierane na co dzień (zwłaszcza te z domieszką elastanu).

Dlaczego wracają do łask?

Barrel jeans to efekt powrotu projektantów do konstrukcyjnych, wyrazistych form. Inspiracje latami 80. i 90. widać na wybiegach np. Jacquemus czy Agolde. Te dekady łączyło jedno, czyli odwaga w kształtowaniu mody. Obecnie powrót tego kroju jest odpowiedzią na przesyt skrajności: od ultra-obcisłych fasonów po przesadnie luźne, bezkształtne spodnie. Barrel jeans proponują złoty środek, a więc komfort i objętość, ale z zachowaniem wyraźnej, dopracowanej sylwetki.

Nie bez znaczenia jest też rosnąca rola street style'u w kształtowaniu trendów. Stylizacje z pokazów w Kopenhadze, Paryżu czy Tokio pokazują, że ten fason potrafi odnaleźć się zarówno w casualowych, jak i wyrafinowanych zestawach.

Komu pasuje ten fason?

Barrel jeans mogą stać się elementem garderoby każdej osoby, która świadomie pracuje nad proporcjami w stylizacji i rezygnuje ze spodni rurek. Szczególnie sprzyjają:

wysokim sylwetkom - zachowują proporcje przy większej długości nóg,

figurze gruszki - objętość w udach i łagodny stożek ku kostce wyrównują optycznie biodra,

figurze prostokątnej - dodają krągłości i miękkości linii ciała.

Przy niższym wzroście istotny jest dobór długości - nogawka powinna kończyć się nad kostką, a obuwie powinno dodawać wysokości.

Barrel jeans sprawdzają się w różnych stylizacjach. Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Jak nosić jeansy barrel na co dzień?

W codziennym wydaniu najlepiej sprawdzają się w połączeniu z prostymi, dopasowanymi elementami garderoby.

Góra - koszule włożone w spodnie, golfy, krótkie kardigany lub gładkie T-shirty.

Obuwie - minimalistyczne sneakersy, mokasyny bez pięty, sandały na niskiej platformie.

Dodatki - pasek o wyraźnej klamrze, prosta listonoszka, delikatna biżuteria.

Jasnoniebieskie barrel jeans zestawione z białą koszulą oversize włożoną tylko z przodu i skórzanymi mokasynami to przykład stylizacji, która łączy swobodę z elegancją.

Jeansy barrel w stylizacjach eleganckich

Wbrew pozorom ten fason świetnie odnajduje się w formalnych stylizacjach.

Kolorystyka - czerń, granat, głęboka szarość.

Materiał - gładki denim bez przetarć i zdobień.

Obuwie - czółenka o geometrycznym obcasie, szpilki lub eleganckie mule.

Góra - jedwabna klasyczna koszula, minimalistyczny top, dopasowana marynarka.

Tak skomponowana stylizacja może być alternatywą dla spodni garniturowych - zapewnia większą wygodę, zachowując jednocześnie elegancki charakter.

Najczęstsze błędy w stylizowaniu barrel jeans

Aby fason prezentował się tak, jak zamierzali projektanci, warto unikać:

zbyt obszernej góry - ryzyko utraty proporcji i wrażenia "ciężkości" stylizacji,

niewłaściwej długości nogawki - zakrywanie kostki odbiera fasonowi lekkość,

zbyt masywnego obuwia - ciężkie botki czy sneakersy z grubą cholewką mogą optycznie skrócić nogi,

nadmiaru ozdób - barrel jeans mają mocny krój, dlatego wymagają spokojnego tła.

Barrel jeans są czymś więcej niż sezonową ciekawostką. Ich potencjał tkwi w uniwersalności - potrafią być zarówno elementem minimalistycznej garderoby kapsułowej, jak i bazą do odważnych, trendowych kompozycji. Dla osób, które chcą łączyć wygodę z wyraźnym charakterem ubioru, to zakup must have, który ma szansę pozostać w szafie na lata.

