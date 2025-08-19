Czym są ślimaki? Krótka charakterystyka i występowanie

Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda, z gr. gaster, czyli brzuch oraz pous, czyli noga) to jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce.

Ślimaki to gromada niezwykle bogata w gatunki i bardzo zróżnicowana - zalicza się do niej około 105 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje 6 gatunków morskich oraz ok. 200 gatunków lądowych i ok. 50 słodkowodnych. Inne źródła mówią o 43 tys. gatunków (z czego w Polsce występuje ok. 200 gatunków ślimaków, zarówno wodnych jak i lądowych). Co ciekawe, większość gatunków żyje w morzu, a wielkość osobników waha się od poniżej 1 mm do kilkudziesięciu centymetrów.

Ślimaki w ogrodzie - podział na gatunki i ich zachowanie

Ślimaki, które najczęściej spotykamy w naszych ogrodach, dzielą się na dwie grupy - ślimaki z domkiem, budzące naszą sympatię i nagie, duże, brązowe oraz czarne ślimaki, które gdy nadmiernie się rozmnożą, mogą skutecznie i w krótkim czasie zniszczyć wszystkie rośliny ozdobne i uprawne w ogrodzie. Jak sobie z nimi radzić?

Co przyciąga ślimaki do kompostu? 123RF/PICSEL

Choć ślimaki w ogrodzie nie należą do miłych gości, to pamiętajmy, że nie są one z definicji szkodnikami. Wręcz przeciwnie, ślimaki są pożyteczne, bo nie tylko zjadają nasiona, chwasty oraz gnijące i martwe rośliny, ale same są pożywieniem dla myszy, nornic czy jeży, a nawet jaszczurek i ptaków.

Ślimaki są wszystkożerne, ale odżywiają się przede wszystkim roślinami - to dlatego tak chętnie odwiedzają przydomowe ogródki, szczególnie te zadbane i różnorodne. Ślimaki najbardziej lubią zacienione zakamarki i wilgoć - w takich miejscach jest ich zawsze najwięcej.

Dlaczego ślimaki są zagrożeniem dla roślin ogrodowych?

Niestety, ślimaki są również sporym zagrożeniem dla roślin ogrodowych, szczególnie gdy nadmiernie się rozmnożą. Zjadają liście i korzenie oraz niszczą rośliny, zostawiając na nich trudny do usunięcia śluz. Na szczęście są na nie sposoby!

Ciemne ślimaki pojawiają się w naszych ogrodach najczęściej wieczorem lub po deszczu. Nie lubią bowiem słońca, które pali ich wrażliwą skórę - najchętniej przesiadują w wilgotnych i zacienionych miejscach.

Naturalne metody na walkę ze ślimakami w ogrodzie

Rośliny odstraszające ślimaki

Ślimaki mają swoje ulubione rośliny (np. słonecznik, mięta, fiołki) i takie, których nie lubią. Jeśli chcemy na stałe wygonić je z ogrodu, warto posadzić w nim takie rośliny jak:

begonia,

pelargonia,

nasturcja,

paproć,

miodunka,

żurawka,

niezapominajka,

krwawnik,

gazania.

Dobrym sposobem jest także stworzenie tamy z ziół, takich jak lawenda, czosnek, majeranek czy przywrotnik. Warto ją też dodatkowo wzmocnić takimi roślinami jak goździki, gipsówka czy wilczomlecz.

Skorupki jajek - jak je przygotować i stosować?

Jednym z najprostszych i najtańszych sposobów na odstraszenie ślimaków są skorupki jajek. Ich ostre krawędzie tworzą barierę, której mięczaki nie są w stanie pokonać. Wystarczy rozsypać je wokół roślin, aby skutecznie ograniczyć dostęp tych szkodników do naszych upraw. Jak przygotować tę zaporę?

Zbierz skorupki - po ugotowaniu lub usmażeniu jajek nie wyrzucaj skorupek, lecz je zachowaj. Dokładnie wysusz - najlepiej pozostawić je na kilka godzin, aby pozbyć się wilgoci. Rozgnieć na małe kawałki - im bardziej ostre i nierówne, tym lepiej spełnią swoją funkcję. Rozsyp wokół roślin - utwórz barierę wokół grządek lub pojedynczych roślin, które są szczególnie narażone na ataki ślimaków. Regularnie uzupełniaj warstwę - skorupki z czasem się rozkładają, a deszcz może je wypłukać, dlatego co jakiś czas warto dodać nową porcję.

Piasek, popiół, fusy z kawy i cynamon jako bariera

Ślimaki z trudem poruszają się po sypkim podłożu. W miejscach, w których pojawiają się najczęściej, warto rozsypać więc piasek zmieszany z popiołem lub żwir. Dodatkowo można rozłożyć też w tym miejscu fusy po kawie z dodatkiem cynamonu - ślimaki bardzo nie lubią tego intensywnego zapachu. Mniej etycznym, ale skutecznym sposobem jest posypywanie każdego osobnika solą.

Najlepsza pułapka na ślimaki. Pozbędziesz się ich wszystkich

W sytuacji, gdy ciemne ślimaki rozgościły się już w ogrodzie na dobre, warto przygotować pułapkę na bazie piwa. Te mięczaki dosłownie uwielbiają zarówno jego smak jak i zapach i będą lgnąć do niego jak szalone. Nie jest to oczywiście zbyt etyczne rozwiązanie, więc należy korzystać z niego tylko wtedy, gdy pozostałe metody zawiodą.

Aby skonstruować piwną pułapkę, należy przygotować średniej wielkości pojemnik plastikowy oraz piwo. W ziemi należy wykopać dołek, tak głęboki, by pojemnik zmieścił się w środku i wystawał ok. 1 cm ponad ziemię. Następnie należy wlać do pojemnika około 200 ml piwa. Teraz wystarczy już tylko czekać, aż w pojemniku pojawią się pierwsze ślimaki i od czasu do czasu opróżniać pojemnik. Regularnie należy dolewać też do pojemnika świeże piwo.

Ślimaki uwielbiają zacienione i wilgotne zakamarki 123RF/PICSEL

Preparaty chemiczne kontra naturalne sposoby - co wybrać?

Na rynku nie brakuje oczywiście także preparatów do walki z tymi szkodnikami. Występują one w postaci proszku lub płynu, z którego robi się oprysk. W tym miejscu warto dodać jednak, że są to preparaty chemiczne, które owszem zlikwidują ślimaki, ale dodatkowo negatywnie wpłyną na jeże czy ptaki i nie są obojętne dla środowiska. Zanim wiec zdecydujemy się na ich użycie, warto skorzystać z równie skutecznych, naturalnych sposobów.

