Co przyniesie środa, 20 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która pozwala problemom dojrzewać i czeka, aż same się one rozwiążą. Temu komuś bynajmniej się nie spieszy i zawsze postawi na swoim, bo może długo czekać i z bardzo wielu rzeczy zrezygnować. I to z uśmiechem na ustach. W finansach pokaż komuś pogodną twarz, nawet jeśli za nim nie przepadasz.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych możliwa będzie daleka podróż, wyjazd za morze. Jeśli miewasz chęć zmienić wszystko, to teraz nadchodzi sprzyjający moment. Ludzi dziel na tych, którzy szczerze i uczciwie cię wspierają oraz na takich, którym wiecznie nie jest z tobą po drodze. I wzajemnie! W finansach nie ma co czekać, aż coś się zmieni. Musisz wprowadzić innowacje.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych nie łącz miłości z interesami. Bliskie osoby mogą chcieć dobrze, ale są w stanie narobić ambarasu. Jednocześnie możesz trafić do towarzystwa, które znacznie rozwinie cię intelektualnie oraz finansowo. Takie moralne "wyższe sfery". Szykuje się spełnienie marzenia. W finansach masz widoki na awans społeczny, bardzo komfortową sytuację.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która skrywa pewną tajemnicę jest bardzo wstydliwa. Niewinność tego kogoś sprawi, że trudno będzie rozmawiać o ważkich sprawach. Zbytnia otwartość może peszyć, wywołać niepokój. Postaw na cierpliwość i delikatność. W finansach ktoś jest pełen dobrych chęci, ale też brakuje mu doświadczenia.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz rozwiązać teraz nowy problem z pomocą nowatorskich metod albo… całkowicie odciąć się od obecnego związku. Zmęczenie, irytacja i chęć mogą świadczyć o lęku przed bliskością lub o poważnych zastrzeżeniach do partnera, do których jednak się przed sobą nie przyznajesz. W finansach trzeba wyraźnie określić zakres zadań, strefy wpływów.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz podjąć próbę przebicia się do kogoś, wyjaśnienia sprawy, ale szanse powodzenia są obecnie nikłe. Zanim zaczniesz cokolwiek oferować, potrzebujesz odbudować swój wizerunek w oczach pewnej osoby. Upewnij się też, że kierują Tobą wyłącznie pozytywne emocje, a nie zemsta czy żal. W finansach nie wychylaj się, nie strosz piór.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych prezentuj pewność siebie, ale nie przesadzaj z tym. Nie chcesz, by wzięto Cię za personę zadufaną w sobie! Pokaż, że potrafisz bawić się w każdych okolicznościach, np. na łonie natury, gdzie nie trzeba się chwalić bogactwem ani osiągnięciami. W finansach możesz pracować, sprzedając lub reklamując dobra luksusowe.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 10 Mieczy

W życiu osobistym widać teraz przeważające siły Złego. Może chodzić o negatywne emocje lub nieprzychylnych ludzi. Nie walcz z wiatrakami. Jeśli ktoś twardo nie chce czegoś zrozumieć, nie nakłonisz go do tego. Niektórzy ludzie potrzebują ponieść bolesne konsekwencje, by zawrócić ze złej drogi. W finansach nie rób interesów z osobnikami nieuczciwymi.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 5 Buław

Czy znasz powiedzenie, że kto się czubi, ten się lubi? Niektórzy ludzie wyrażają swój afekt poprzez zaczepki. Dyskusja i przekomarzanie się jest dla nich rodzajem flirtu. Staraj się odróżnić żart od szczerej krytyki, nie zaogniaj sytuacji. Na złośliwość odpowiedz łagodnym dowcipem. W finansach musisz nadać kierunek sprawom, nikt nie zrobi pewnej rzeczy za ciebie.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 8 Buław

W życiu osobistym jedna relacja może zamierać, by jej miejsce natychmiast zajęła druga. Jeśli związek cię nie cieszy, to na horyzoncie pojawi się zaraz ktoś, komu natychmiast wpadniesz ramiona. Samotność pomiędzy miłościami nie będzie długa lub nie będzie jej wcale. W finansach widać całe mnóstwo okazji do zarobku, które niemalże cię zasypią.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych możesz wymienić się z kimś prezentami, wejść w związek, który zabezpieczy materialny byt. Pieniądze staną się ważnym tematem. Nie unikaj go, ale i nie rób z niego swojej obsesji. Może dojść do dyskusji na temat wydawania znacznych sum na bliskich. W finansach pamiętaj, że pieniądz jest środkiem, a nie celem. Nie odkładaj go do skarpety.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz zażegnać konflikt, rozwiązać problem, dojść do zgody. Wszyscy mają pozytywne nastawienie i są gotowi do kontaktu. Uwierz, że druga strona chce wspólnego dobra. Jeśli dbacie osobno o dziecko albo zwierzę, to jego przyszłość stanie się najważniejsza. W finansach możesz wejść w udaną komitywę z utalentowanym przyjacielem.

