Najlepsza pasta do kanapek

Wśród smarowideł do pieczywa najczęściej przygotowywanymi w polskich domach jest pasta z wędzonej makreli i jajek, twarożek ze szczypiorkiem czy smarowidło z awokado. Dodatków nadających się do chleba jest tak naprawdę o wiele, wiele więcej. Jeśli masz już dość powielania tych samych smaków w kółko i chcesz przygotować coś zupełnie nowego, a zarazem pożywnego, poniższy przepis z pewnością przypadnie ci do gustu. Pasta kanapkowa z nasionami słonecznika i suszonymi pomidorami to strzał w dziesiątkę - jest nie tylko pyszna, ale również stanowi źródło białka, wielu witamin i minerałów.

Dlaczego warto jeść pestki słonecznika?

Pasta kanapkowa z pestek słonecznika to doskonały wybór dla tych, którzy dbają o zdrowie i dobre samopoczucie, są aktywni fizycznie i potrzebują zastrzyku energii. Ziarenka te są one bowiem dobrym źródłem białka roślinnego - składnika ważnego dla budowy i regeneracji tkanek (w 100 gramach nasion słonecznika znajduje się około 20-21 gramów białka), a także wzmocnienia układu odpornościowy. Pestki słonecznika zawierają ponadto:

zdrowe tłuszcze jedno i wielonienasycone, wspierające pracę serca

błonnik - reguluje poziom cukru we krwi, zapewnia sytość, usprawnia trawienie

witaminy i minerały - witaminy z grupy B, witaminę E, cynk, żelazo i wiele innych

Pestki słonecznika będą więc świetnym urozmaiceniem diety i warto włączyć je do diety również w formie przekąski.

Pasta z pestkami słonecznika będzie świetnym urozmaiceniem diety 123RF/PICSEL

Pasta kanapkowa z pestek słonecznika - przepis

Smarowidło z pestek słonecznika zrobisz błyskawicznie. Potrzebne będzie tylko kilka łatwo dostępnych składników.

Składniki 4 suszone pomidory, odsączone

1 łyżka oleju z suszonych pomidorów

2 ząbki czosnku

sól, pieprz do smaku

opcjonalnie szczypiorek lub kilka listków bazylii

Sposób przygotowania:

1. Nasiona słonecznika zalej zimną wodą i pozostaw na około 2 godziny, a następnie ugotuj do miękkości.

2. Przełóż do naczynia, dodaj suszone pomidory oraz czosnek przeciśnięty przez praskę.

3. Wszystkie składniki rozdrobnij ręcznym blenderem na gładką papkę, dodaj posiekany szczypiorek i dopraw wedle uznania. Podawaj na świeżym pieczywie.

Smacznego!

