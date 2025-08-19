Najlepsza pasta do kanapek. Bije na głowę rybną i twarogową
Znudziły ci się kanapki z szynką i serem? Pora na pastę kanapkową, którą pokochają wszyscy domownicy. Jest nie tylko pyszna, ale również odżywcza i sycąca. Ponadto jej przygotowanie jest dziecinnie proste. Przedstawiamy przepis na nietypową pastę kanapkową, która smakuje wyśmienicie.
Spis treści:
Najlepsza pasta do kanapek
Wśród smarowideł do pieczywa najczęściej przygotowywanymi w polskich domach jest pasta z wędzonej makreli i jajek, twarożek ze szczypiorkiem czy smarowidło z awokado. Dodatków nadających się do chleba jest tak naprawdę o wiele, wiele więcej. Jeśli masz już dość powielania tych samych smaków w kółko i chcesz przygotować coś zupełnie nowego, a zarazem pożywnego, poniższy przepis z pewnością przypadnie ci do gustu. Pasta kanapkowa z nasionami słonecznika i suszonymi pomidorami to strzał w dziesiątkę - jest nie tylko pyszna, ale również stanowi źródło białka, wielu witamin i minerałów.
Dlaczego warto jeść pestki słonecznika?
Pasta kanapkowa z pestek słonecznika to doskonały wybór dla tych, którzy dbają o zdrowie i dobre samopoczucie, są aktywni fizycznie i potrzebują zastrzyku energii. Ziarenka te są one bowiem dobrym źródłem białka roślinnego - składnika ważnego dla budowy i regeneracji tkanek (w 100 gramach nasion słonecznika znajduje się około 20-21 gramów białka), a także wzmocnienia układu odpornościowy. Pestki słonecznika zawierają ponadto:
- zdrowe tłuszcze jedno i wielonienasycone, wspierające pracę serca
- błonnik - reguluje poziom cukru we krwi, zapewnia sytość, usprawnia trawienie
- witaminy i minerały - witaminy z grupy B, witaminę E, cynk, żelazo i wiele innych
Pestki słonecznika będą więc świetnym urozmaiceniem diety i warto włączyć je do diety również w formie przekąski.
Pasta kanapkowa z pestek słonecznika - przepis
Smarowidło z pestek słonecznika zrobisz błyskawicznie. Potrzebne będzie tylko kilka łatwo dostępnych składników.
Składniki
- 4 suszone pomidory, odsączone
- 1 łyżka oleju z suszonych pomidorów
- 2 ząbki czosnku
- sól, pieprz do smaku
- opcjonalnie szczypiorek lub kilka listków bazylii
Sposób przygotowania:
1. Nasiona słonecznika zalej zimną wodą i pozostaw na około 2 godziny, a następnie ugotuj do miękkości.
2. Przełóż do naczynia, dodaj suszone pomidory oraz czosnek przeciśnięty przez praskę.
3. Wszystkie składniki rozdrobnij ręcznym blenderem na gładką papkę, dodaj posiekany szczypiorek i dopraw wedle uznania. Podawaj na świeżym pieczywie.
Smacznego!