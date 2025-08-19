Najlepsza pasta do kanapek. Bije na głowę rybną i twarogową

Oprac.: Natalia Jabłońska

Znudziły ci się kanapki z szynką i serem? Pora na pastę kanapkową, którą pokochają wszyscy domownicy. Jest nie tylko pyszna, ale również odżywcza i sycąca. Ponadto jej przygotowanie jest dziecinnie proste. Przedstawiamy przepis na nietypową pastę kanapkową, która smakuje wyśmienicie.

Pasta z suszonymi pomidorami i pestkami słonecznika to pyszny, wegetariański dodatek do pieczywa
Pasta z suszonymi pomidorami i pestkami słonecznika to pyszny, wegetariański dodatek do pieczywa123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Najlepsza pasta do kanapek
  2. Dlaczego warto jeść pestki słonecznika?
  3. Pasta kanapkowa z pestek słonecznika - przepis

Najlepsza pasta do kanapek

Wśród smarowideł do pieczywa najczęściej przygotowywanymi w polskich domach jest pasta z wędzonej makreli i jajek, twarożek ze szczypiorkiem czy smarowidło z awokado. Dodatków nadających się do chleba jest tak naprawdę o wiele, wiele więcej. Jeśli masz już dość powielania tych samych smaków w kółko i chcesz przygotować coś zupełnie nowego, a zarazem pożywnego, poniższy przepis z pewnością przypadnie ci do gustu. Pasta kanapkowa z nasionami słonecznika i suszonymi pomidorami to strzał w dziesiątkę - jest nie tylko pyszna, ale również stanowi źródło białka, wielu witamin i minerałów.

Dlaczego warto jeść pestki słonecznika?

Pasta kanapkowa z pestek słonecznika to doskonały wybór dla tych, którzy dbają o zdrowie i dobre samopoczucie, są aktywni fizycznie i potrzebują zastrzyku energii. Ziarenka te są one bowiem dobrym źródłem białka roślinnego - składnika ważnego dla budowy i regeneracji tkanek (w 100 gramach nasion słonecznika znajduje się około 20-21 gramów białka), a także wzmocnienia układu odpornościowy. Pestki słonecznika zawierają ponadto:

  • zdrowe tłuszcze jedno i wielonienasycone, wspierające pracę serca
  • błonnik - reguluje poziom cukru we krwi, zapewnia sytość, usprawnia trawienie
  • witaminy i minerały - witaminy z grupy B, witaminę E, cynk, żelazo i wiele innych

Pestki słonecznika będą więc świetnym urozmaiceniem diety i warto włączyć je do diety również w formie przekąski.

Dwie kromki chleba razowego z pastą, posypane świeżym koperkiem, ułożone na drewnianej desce, w otoczeniu listków bazylii i ziaren soli.
Pasta z pestkami słonecznika będzie świetnym urozmaiceniem diety 123RF/PICSEL

Pasta kanapkowa z pestek słonecznika - przepis

Smarowidło z pestek słonecznika zrobisz błyskawicznie. Potrzebne będzie tylko kilka łatwo dostępnych składników.

Składniki

  • 4 suszone pomidory, odsączone
  • 1 łyżka oleju z suszonych pomidorów
  • 2 ząbki czosnku
  • sól, pieprz do smaku
  • opcjonalnie szczypiorek lub kilka listków bazylii

Sposób przygotowania:

1. Nasiona słonecznika zalej zimną wodą i pozostaw na około 2 godziny, a następnie ugotuj do miękkości.

2. Przełóż do naczynia, dodaj suszone pomidory oraz czosnek przeciśnięty przez praskę.

3. Wszystkie składniki rozdrobnij ręcznym blenderem na gładką papkę, dodaj posiekany szczypiorek i dopraw wedle uznania. Podawaj na świeżym pieczywie.

Smacznego!

