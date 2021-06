Ania Lewandowska kocha słońce i nic dziwnego, że tak bardzo cieszyła się na urlop na Majorce.

To właśnie tam razem ze swoimi córeczkami - Klarą i Laurą spędza miłe chwile. W Hiszpanii zabrakło Roberta Lewandowskiego, który obecnie przygotowuje się do występów na Mistrzostwach Euro 2020.



Nie brakuje jednak aktywności, trenerka długo nie potrafi wysiedzieć bezczynnie na leżaku! Chętnie pokazuje swoje treningi, które najchętniej prowadzi na świeżym powietrzu.



Podczas takiego ruchu ciało opala się równomiernie, a Anna już może pochwalić się złocistą, ciemną opalenizną. Widać to na najnowszych zdjęciach, jakie publikuje w swoich mediach społecznościowych.



Wybierając się na wakacje w słoneczne miejsce należy pamiętać o stosowaniu kremów z filtrem UV, by ochronić się przed szkodliwym działaniem słońca.



Miejmy nadzieję, że podczas odpoczynku Ania stosuje odpowiednią ochronę skóry, a opalenizna nie jest aż tak mocna w rzeczywistości, na jaką wygląda na zdjęciach.





