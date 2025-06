Karol Nawrocki. Co o prezydencie mówi jego imię?

Karolina Woźniak

Nowym prezydentem Polski został Karol Nawrocki, z tej przyczyny przyglądamy się znaczeniu jego imienia. Jakie cechy mają mężczyźni noszący to miano? Co jest ich największą zaletą, a co wadą? Jakie potencjały drzemią w Karolach? I co mówi o nich numerologia?