Nigdy nie wyrzucaj liści laurowych – zobacz, co możesz z nimi zrobić!

Liść laurowy to nie tylko król rosołu! Ten niepozorny listek ma bowiem więcej zastosowań niż większość detergentów z drogerii. Pochłania wilgoć, odstrasza owady, pachnie lepiej niż sklepowe odświeżacze i – co najważniejsze – możesz z niego zrobić tani, naturalny spray do czyszczenia niemal wszystkiego. Brzmi nieźle? Dowiedz się, jak go wykorzystać.