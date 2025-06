Muchy to nie tylko irytujące stworzenia, które bezczelnie siadają na jedzeniu i stole podczas obiadu. To również potencjalni roznosiciele groźnych bakterii . Choć mogą wydawać się nieszkodliwe, ich obecność w domu zwiększa ryzyko kontaktu z patogenami. Dlatego warto poznać sposoby, które pozwolą je skutecznie odstraszyć - najlepiej bez użycia chemii.

Co przyciąga muchy do domu?

Zanim przejdziesz do działań, dowiedz się, co sprawia, że muchy tak chętnie odwiedzają Twój dom. Ich ulubione zapachy to amoniak, gnijące owoce, resztki jedzenia, śmieci, a nawet brudna woda w doniczce. Regularne sprzątanie, opróżnianie koszy i dbanie o czystość w kuchni to podstawa, by ograniczyć ich obecność.