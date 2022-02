Anna Lewandowska w kultowych spodniach. Wracają do łask!

Anna Lewandowska wie, co zrobić, by wyglądać naprawdę modnie. Na najnowszych zdjęciach zaprezentowała się w kultowych spodniach. Jeszcze do niedawna ludzie wstydzili się je nosić. Dziś są prawdziwym hitem!

Zdjęcie „Lewa” znana jest z dobrego gustu i zamiłowania do ekskluzywnych ubrań / Mateusz Jagielski/East News / East News