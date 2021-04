Popularna aktorka nie mogła się już doczekać ponownego otwarcia salonów fryzjerskich i poprosiła o pomoc w podcięciu włosów dzieci. Te, jak widać na filmie zamieszczonym przez gwiazdę na Instagramie, raczej tylko przyglądały się metamorfozie mamy. Skróceniem włosów zajął się Jakub Wons, czyli partner Anny Muchy. Efekt jego pracy trochę aktorkę zaskoczył.

Zdjęcie Anna Mucha postanowiła obciąć włosy w domowym zaciszu / Baranowski / AKPA

Gdy w czasie pierwszego lockdownu rok temu zamknięto zakłady fryzjerskie, wiele gwiazd pokazywało w swoich social mediach, jak radzi sobie w domowych warunkach z okiełznaniem odrastających włosów.

W ruch poszły maszynki do strzyżenia, nożyczki i farby do włosów, a efekty? No cóż, bywały różne, raz lepsze raz gorsze. Wtedy pierwsze "fryzjerskie" relacje pojawiły się na profilach gwiazd mniej więcej po miesiącu od zamknięcia salonów.

Teraz minęły ponad dwa tygodnie, od kiedy fryzjerzy zostali ponownie zmuszeni do zawieszenia swojej działalności z powodu ogłoszonych przez rząd obostrzeń, a sezon na domowe metamorfozy fryzur otworzyła właśnie Anna Mucha. Aktorka zrelacjonowała na Instagramie podcinanie włosów w domu.

"Z okazji lockdownu postanowiłam poprosić moje dzieci, żeby mi podcięły włosy, zrobicie to? Teo, zrobisz to? Tak? No to do roboty!" - słyszymy w nagraniu na instatsory.