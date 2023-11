Spis treści: 01 Anna Popek ikoną stylu. Internauci ją uwielbiają

Anna Popek od lat systematycznie zwiększa grono swoich wiernych fanów. Będąc jedną z najpopularniejszych dziennikarek i prezenterek w Polsce stale znajduje się w kręgu zainteresowania internautów, z uwagą śledzących każdy jej ruch. Tylko na Instagramie profil gwiazdy bacznie obserwuje ponad 67 tys. osób.

Anna Popek, obok wiadomości na temat swojej codzienności, z chęcią dzieli się z fanami relacjami z podróży czy przemyśleniami. Dodatkowo jej profil jest prawdziwą skarbnicą modowych inspiracji. Podobnie było i tym razem. Gwiazda nie tylko pokazała fanom zachwycającą stylizację, ale dodatkowo opatrzyła ją wymownym podpisem. "Piszę o tym, byśmy nie dawali łatwych ocen innym, zanim kogoś nie poznamy" - przyznała.

Anna Popek przez wielu określana jest mianem prawdziwej ikony stylu. Dziennikarka z powodzeniem śledzi bowiem trendy, nie bojąc się przy tym eksperymentów. Zawsze wygląda kobieco i z klasą, zachwycając modowymi wyborami.

Zdjęcie Anna Popek jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Wielu nazywa ją również ikoną stylu / Pawel Wodzynski/East News / East News

W garderobie dziennikarki aż roi się od eleganckich i klasycznych zestawów. Anna Popek uwielbia kobiece sukienki i modne garnitury, słynąc przy okazji z wyjątkowo dobrego wyczucia. Jej stylizacje nigdy nie są przesadzone, a jeśli już pozwoli sobie na małe szaleństwo, zawsze jest ono uprzednio dobrze przemyślane. Gwiazda jest prawdziwą inspiracją dla wielu Polek. Z jej stylu można wręcz czerpać garściami.

Tym razem Anna Popek pokazała się światu w nieco zimowej już scenerii, niezmiennie eksponując jednak szczupłe nogi. Wśród pierwszych tej zimy, spadających z nieba płatków śniegu gwiazda zapozowała w kobiecym komplecie, złożonym z krótkiej, trapezowej spódnicy z ozdobnymi guzikami oraz kurtki z lekko skróconym krojem. Stylizację uzupełniły wysokie, czarne kozaki, torebka oraz beret. Do niego też postanowiła nawiązać w swoim wpisie, dzieląc się z fanami ważnym przemyśleniem.

"Mówi się, że nie należy oceniać książki po okładce i że to nie szata zdobi człowieka. Ale jednak mamy skłonność do tego, by przypisywać ludziom pewne cechy w zależności od ubrania, które mają na sobie. Jest nawet takie powiedzenie -" inteligentny, bo ładnie ubrany". Ofiarą takich stereotypów padł moherowy beret" - pisze pod fotografią Anna Popek.

"Dorobiono mu "gębę", a jego właścicielki wsadza się do jednej szuflady pod hasłem- zaścianek, prowincja, polska emerytka. A tymczasem jest ciepły i milutki w dotyku i wygląda często lepiej, niż czapka. Piszę o tym, byśmy nie dawali łatwych ocen innym, zanim kogoś nie poznamy. Pod skromnym strojem może kryć się prawdziwie dzielny i mądry człowiek. Serdecznie pozdrawiam wszystkie moherowe berety i pozostałych też!" - dodaje.

Element garderoby, który wielu kojarzy się z szafą babci, szybko znalazł swoich obrońców również wśród internautów. "Uwielbiam pani styl i moherowe berety są cieplutkie i cudownie się prezentują", "Pięknie wyglądasz, styl, klasa, elegancja", "Zgadzam się z Tobą Anno. A Ty wyglądasz pięknie i elegancko" - zachwycają się fani gwiazdy.

