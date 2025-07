Kitty - zdrobnienie od Catherine, szalenie popularne w Japonii

Kitty to angielskie imię, które jest zdrobnieniem od Catherine. W Wielkiej Brytanii niekoniecznie kojarzy się z kotką - jest raczej urokliwą alternatywą dla pełnego imienia. Imię to było popularne na początku XX wieku - nosiła je między innymi jedna z bohaterek powieści Tołstoja "Anna Karenina".

Imię Kitty kojarzy się obecnie z popularną popkulturową postacią, czyli kotkiem Hello Kitty - choć firma, która stworzyła tę zabawkę, twierdzi, że Kitty to wcale nie kotek, ale… dziewczynka! Po pojawieniu się zabawek, gier i filmów z Hello Kitty w Japonii rozpoczął się prawdziwy szał na nadawanie dziewczynkom właśnie tego imienia. W 2025 roku w Kraju Kwitnącej Wiśni wprowadzono jednak ustawę, która zakazuje nazywania dzieci ekstrawaganckimi i obcojęzycznymi imionami.

Sprawdź znaczenie imienia w naszym imienniku

Leon i Leonora - imiona inspirowane… trochę większymi kotami

Imię Leon święci triumfy popularności w Polsce - od kilku lat niezmiennie jest w TOP 10 najchętniej wybieranych imion. Obecnie w rejestrze PESEL jest prawie 65 tysięcy mężczyzn, którzy się tak nazywają. Imię to pochodzi z łaciny, gdzie oznacza 'lwa' - cechy, które się z nim kojarzy to odwaga, siła i waleczność. Damska wersja imienia Leon to Leonora - jest ono natomiast w Polsce znaczniej mniej popularne niż Leon.

Felina - kobieta o tym imieniu może kojarzyć się z osobą pełną gracji 123RF/PICSEL

Felina, czyli związana z kotami

Imię Felina jest w Polsce bardzo rzadko spotykane - w rejestrze PESEL widnieje zaledwie pięć razy. Pochodzi z łaciny, od słowa felinus oznaczającego 'koci'. Kobieta o tym imieniu może kojarzyć się z osobą pełną gracji, bardzo tajemniczą i niezależną. Dużo bardziej popularna wersja to Felicja, jednak imię to nie ma nic wspólnego z kotami. Felix to bowiem po łacinie 'szczęście'.

Neko - imię, które oznacza po japońsku kota

Prawdopodobnie kojarzysz tradycyjne japońskie kotki machające rytmicznie łapką. To maneki-neko, kotki, które mają przynosić szczęście. W Japonii samo słowo neko oznacza po prostu kota, zaś w japońskiej mandze określenie neko odnosi się do postaci, które mają charakterystyczne kocie cechy, np. ogon, uszy czy wąsy. Choć w kraju tym wyrażenia neko nie używa się jako imienia, rozpowszechniło się ono na cały świat i zostało przejęte przez różne kultury. Poza granicami Japonii można więc spotkać osoby, którym nadano imię Neko.

Kochasz koty i chcesz nawiązać do nich, nadając imię swojemu dziecku? W języku polskim nie ma imiennie, które jest bezpośrednio związane z tymi zwierzętami. Najbliższa wydaje się być Felina albo… Leon, który oznacza po prostu lwa!

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL