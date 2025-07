Chcesz wykorzystać koperek, który zalega w lodówce od kilku dni, ale obawiasz się, że nie będzie on już tak świeży i aromatyczny, jak tuż po zerwaniu? Wystarczy, że poświęcisz kilka minut, by wydłużyć świeżość koperku nawet do dziesięciu dni.

W tym celu dokładnie umyj słoik i wlej do niego odrobinę wody, ok. 2 cm. Do słoika włóż koperek, by jego łodygi miały styczność z wodą na dnie słoika. Na słoik nałóż woreczek foliowy i przytwierdź go gumką recepturką. Całość umieść w lodówce. Pamiętaj, by co dwa dni zmieniać w słoiku wodę na świeżą.