Niezwykłe jezioro zwróciło uwagę NASA

Jezioro Salda położone jest w prowincji Burdur, niedaleko miejscowości Yeşilova, około 150 km od wybrzeża Antalyi. Znajduje się na wysokości ponad 1160 m n.p.m., w kraterze dawno wygasłego wulkanu. Jego powierzchnia wynosi 45 km kwadratowych, a maksymalna głębokość sięga aż 174 metrów, co czyni je jednym z najgłębszych jezior w całej Turcji.

To, co wyróżnia Saldę, to jej niemal nierealny krajobraz. Brzegi pokryte są śnieżnobiałą warstwą, która z daleka przypomina piasek, ale w rzeczywistości to osady stromatolitowe, powstałe z działalności mikroorganizmów - cyjanobakterii. Z kolei dno jeziora i jego otoczenie składają się z minerałów bogatych w magnez.

Unikalny skład chemiczny osadów przykuł uwagę naukowców z NASA, którzy zauważyli, że jeden z minerałów - hydromagnezyt, jest podobny do węglanów wykrytych w kraterze Jezero - dawnym jeziorze na Marsie. To właśnie czyni Saldę interesującym obiektem badań.

Turkusowy kolor wody, niezwykła przejrzystość i brak zabudowy wokół sprawiają, że Salda bardziej przypomina krajobrazy z innej planety niż znany nam śródziemnomorski pejzaż.

Tureckie Malediwy, ale... bez kąpieli

Przez wiele lat jezioro Salda przyciągało lokalnych turystów spragnionych odpoczynku z dala od tłumu. Jednak w ostatnich latach popularność tego miejsca gwałtownie wzrosła - głównie za sprawą mediów społecznościowych. Zdjęcia z "tureckich Malediwów" rozchodziły się viralowo, przyciągając dziesiątki tysięcy osób rocznie.

Niestety, większy ruch turystyczny przyniósł też negatywne skutki. Władze Turcji, w obawie przed degradacją tego unikalnego ekosystemu, zdecydowały w 2022 roku o wprowadzeniu zakazu kąpieli w jeziorze. Powód był prosty - wzrost poziomu chemikaliów w wodzie - głównie pochodzących z kosmetyków turystów, takich jak kremy z filtrem czy szampony. Zmiany w populacji mikroorganizmów i zmętnienie wody były pierwszymi niepokojącymi sygnałami. Obecnie kąpiele są zakazane, ale wciąż można spacerować po specjalnie wyznaczonych strefach, odpoczywać na plaży i podziwiać widoki.

Mimo ograniczeń, jezioro nie traci swojego uroku. Salda to idealne miejsce na jednodniowy wypad z Antalyi, ale też świetny punkt wypadowy na spokojne, kilkudniowe wakacje w naturze. To doskonała alternatywa dla tych, którzy szukają ciszy, piękna i czystego powietrza. Ze względu na wysokość, temperatury są tu o kilka stopni niższe niż nad Morzem Śródziemnym, co czyni jezioro idealnym azylem w upalne dni.

Salda to jedno z najczystszych jezior w Turcji, jednak od kilku lat nie można się w nim kąpać 123RF/PICSEL

Jak dotrzeć i gdzie się zatrzymać?

Dojazd do jeziora Salda jest stosunkowo prosty. Jeśli startujemy z Antalyi, możemy wybrać transport publiczny - autobusem do Denizli (ok. 2 godziny), a następnie przesiąść się w Alaattin i kontynuować podróż lokalnym autobusem lub taksówką. Alternatywnie, autem z Antalyi do Salda to około 2,5 godziny jazdy (154 km), trasą E87, a następnie D330. Własny środek transportu daje oczywiście większą elastyczność - zwłaszcza jeśli planujemy eksplorować okolicę.

Choć teren wokół jeziora nie jest gęsto zabudowany, w okolicy znajdziemy kilka ciekawych opcji noclegowych. W miejscowościach Yeşilova, czy też Gökçe działają małe pensjonaty i rodzinne hotele, które oferują proste, ale wygodne warunki. Ceny są przystępne - za pokój 2-osobowy zapłacimy od około 160 zł za noc.

Nieopodal jeziora znajduje się kilka punktów widokowych i ścieżek spacerowych, idealnych dla miłośników natury i fotografii. Cisza, brak zgiełku i spektakularne widoki czynią to miejsce niezwykle kojącym. To także świetne miejsce do obserwowania ptaków czy pikniku z dala od tłumu.

