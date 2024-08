Anna Popek zachwyca w zwierzęcej stylizacji. To idealny wybór na zakończenie lata

Anna Popek , znana polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów na Instagramie. Tym razem opublikowała zdjęcie, na którym zaprezentowała się w stylowej sukience w cętki , udowadniając, że taki wzór to idealny wybór dla kobiet po 50. roku życia.

Do stroju prezenterka dobrała ciężką biżuterię w złotym odcieniu, małą brązową torebkę , którą zawiesiła na ramieniu oraz okulary przeciwsłoneczne o kocich oprawkach. Całość zwieńczyły delikatne wiązane sandałki na obcasie.

Wzór w cętki to odważny wybór, który może podkreślić charakter noszącej go osoby . Sukienka w ten wzór najlepiej wygląda na sylwetkach typu klepsydra oraz kolumna , gdzie może uwydatnić atuty figury, takie jak talię czy zgrabne nogi. Panie o pełniejszych kształtach mogą postawić na sukienki w cętki o nieco luźniejszym kroju , które nie podkreślają każdej krągłości, ale jednocześnie zachowują kobiecy charakter stylizacji.

Zwierzęce wzory, w tym również cętki, często kojarzone są z wyrazistością i pewnością siebie, co czyni je idealnym wyborem dla dojrzałych kobiet, które pragną wyrazić swoją osobowość poprzez modę. Jak udowadnia Anna Popek, w modzie najważniejsze jest to, aby czuć się dobrze we własnej skórze, niezależnie od wieku.