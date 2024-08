Szafa Pierwszej Damy pęka w szwach od eleganckich, kobiecych zestawów. Agata Kornhauser-Duda upodobała sobie garnitury, nie obawiając się nawet szaleństw z kolorami. Zdecydowaną większość jej garderoby zajmują jednak kobiece sukienki , które łączy jeden, niepozorny element. To on zapewnia im stylizacyjny sukces.

Co ją wyróżnia? Krój. Pierwsza Dama słynie bowiem z prostego, ale jakże trafnego przyzwyczajenia - na co dzień sięga bowiem po odcięte w pasie modele sukienek. To wyjątkowo banalny sposób na zamaskowanie wszelkich mankamentów figury. Odcięcie podkreśla bowiem szczupłą talię, optycznie odbierając kilogramów. To jednak niejedyny trik Pierwszej Damy.