Anna Renusz jako Barbie

Nowa „Królowa życia” wcieliła się w rolę kultowej lalki, choć jej mężczyzna mocno odbiega od wizerunku Kena.

Zdjęcie Anna Renusz wraz z narzeczonym w roli Barbie i Kena /Instagram

Anna Renusz to jedna z nowych bohaterek popularnego programu "Królowe życia". Urodziwa brunetka na co dzień jest stylistką fryzur, ale lubi również pozować do zdjęć.

Anna chętnie dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie ujęciami ze swojego prywatnego życia. Zdarzają się nawet zdjęcia z łóżka z narzeczonym, ponieważ oboje najwyraźniej lubią swoją popularność.

Niedawno, podczas wycieczki do Zakopanego z ukochanym, odwiedziła Be Happy Museum, w którym pozowała jako lalka Barbie. Trzeba przyznać, że choć mocno wytatuowana brunetka nie przypomina blondwłosej ulubienicy wszystkich dziewczynek, jej zdjęcia wyszły pięknie.

Jak wy oceniacie najnowsze fotki Anny?

