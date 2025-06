Czerwcowe ABC ogrodnika – wszystko, o czym nie możesz zapomnieć, by ogród zachwycał cały sezon

Czerwiec to nie tylko czas odpoczynku na leżaku. W ogrodzie dzieje się teraz prawdziwa rewolucja! Co podlewać, co ciąć, co chronić przed szkodnikami? Sprawdź czerwcowe ABC ogrodnika i nie daj się zaskoczyć żadnemu chwastowi ani mszycy.