Bardzo prosto! Zamiast chrzanu do każdego słoika dodajemy dwa cienkie plasterki świeżego, obranego imbiru . Nie więcej - jego smak jest intensywny, a przecież nie chodzi o to, żeby ogórki smakowały jak napar na przeziębienie.

Imbir nie jest jedynym składnikiem, który dba o to, by ogórki nie zamieniły się w smętną breję. Pomogą też liście dębu, wiśni, winogron albo porzeczki - zawierają garbniki, które chronią pektyny (naturalne "kleje" w ścianach komórkowych roślin). Dzięki temu ogórki zachowują odpowiednią konsystencję - i przyjemnie chrupią przy każdym kęsie.

Jeśli kiszonki robisz nie tylko dla smaku, ale też dla zdrowia, imbir ma ci sporo do zaoferowania. To naturalny przeciwutleniacz, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, wspomaga trawienie i łagodzi wzdęcia. A do tego ma działanie antybakteryjne - co w kiszeniu tylko pomaga.