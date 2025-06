Część części nie jest równa. Co zawiera mięso z kurczaka?

Mięso z kurczaka to jedno z najczęściej spożywanych mięs na świecie. Jest lekkostrawne, świetnie komponuje się z wieloma dodatkami i jest przede wszystkim bogate w składniki odżywcze.

Jednak nie wszystkie części kurczaka są sobie równe pod względem wartości odżywczej, co może zaskakiwać, wszak to wciąż to ten sam gatunek mięsa.