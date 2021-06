Ashley Graham apeluje do kobiet. Chodzi o letnie stroje

Gwiazdy

Jedna z najsłynniejszych modelek plus size postanowiła wystosować apel do liczącego ponad 13 milionów użytkowników grona instagramowych fanów. Graham namawia w swoim poście kobiety do zaakceptowania własnych niedoskonałości. Zdaniem gwiazdy wybiegów nie powinny się one wstydzić eksponować ciała w upalne dni – bez względu na domniemane mankamenty urody. „Nie pozwól, aby twój umysł powstrzymywał cię od cieszenia się życiem” – apeluje modelka.

Zdjęcie Post Ashley Graham o ciałopozytywności na Instagramie spotkał się z gorącym przyjęciem fanek. Użytkowniczki dziękowały za pomoc w zbudowaniu pewności siebie / Instagram / Ashley Graham / Instagram