Apulia , położona na "obcasie" włoskiego buta, to region, który nie bez powodu od lat przyciąga polskich turystów. Przepiękne wybrzeże, białe miasteczka o śródziemnomorskim uroku, doskonała kuchnia i wyjątkowo przystępne ceny przelotów - zwłaszcza do Bari i Brindisi sprawiają, że w regionie nawet przed sezonem nie brakuje odwiedzających.

Bari to tętniące życiem miasto z klimatycznym starym miastem (Bari Vecchia), gdzie warto zatrzymać się na espresso, odwiedzić Bazylikę św. Mikołaja czy spróbować lokalnych dań, takich jak spaghetti all'assassina - pikantny makaron w sosie pomidorowym, znany głównie mieszkańcom regionu. Z Bari łatwo dotrzeć do okolicznych atrakcji, w tym do popularnego Polignano a Mare. Brindisi, mniej turystyczne i spokojniejsze, przyciąga kameralną atmosferą i dostępem do urokliwych plaż. W centrum znajduje się m.in. plaża Lido Cala Materdomini, a w pobliżu - szeroki wybór nadmorskich kąpielisk.