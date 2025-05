Przekąski, które mogą pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi

W najnowszym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie poświęconym chorobom serca, European Journal of Preventive Cardiology (2025), naukowcy donoszą: niektóre produkty spożywcze mogą znacząco wpłynąć na obniżenie ciśnienia krwi!

Uczestnicy badania stanowili zróżnicowaną grupę pod względem wieku. Wśród nich znajdowali się zarówno młodsi dorośli (poniżej 35. roku życia), jak i osoby w średnim wieku i starsze (od 50 do 80 lat). Po włączeniu do diety produktów bogatych w związki o nazwie flawanole, zaobserwowano u badanych znaczące obniżenie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Co ciekawe, ten efekt wystąpił u wszystkich osób, niezależnie od wieku!

Zaskakujące? Niekoniecznie. Już wcześniej podejrzewano, że dieta może mieć ogromny wpływ na kondycję naczyń krwionośnych, ale teraz mamy na to konkretne liczby i wyniki badań! Dlaczego tak się dzieje?

Flawanole: naturalne związki wspierające zdrowie naczyń krwionośnych

Flawanole to związki roślinne należące do grupy flawonoidów, które występują w wielu produktach spożywczych. Działają one jako silne przeciwutleniacze, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym.

Co ważniejsze, wspierają produkcję tlenku azotu - substancji, która rozszerza naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi i obniżając ciśnienie.

Regularne spożywanie żywności bogatej w flawanole może więc z czasem pozytywnie wpłynąć na zdrowie serca i układu krążenia. Niektóre badania sugerują również, że mogą poprawiać elastyczność naczyń i zmniejszać ryzyko udaru mózgu.

Herbata: napar, który warto pić częściej

Herbata, zwłaszcza zielona, to jedno z najlepszych naturalnych źródeł flawonoidów. Trzy filiżanki dziennie, zgodnie z badaniem, mogą realnie wpłynąć na obniżenie ciśnienia. Kluczowe jest jednak to, by pić ją regularnie i bez cukru.

Warto zaznaczyć, że nie chodzi tylko o efekt chwilowy. Picie herbaty codziennie przez dłuższy czas może pomóc w utrzymaniu ciśnienia w zdrowych granicach. Zielona herbata dodatkowo zawiera katechiny, które mogą działać przeciwzapalnie i wspierać metabolizm tłuszczów. Dobrze też wiedzieć, że sposób parzenia ma znaczenie - im dłużej parzymy herbatę, tym więcej dobroczynnych związków trafia do naparu.

Zielona herbata jest doskonałym źródłem flawanoli, które pomagają obniżyć ciśnienie Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Ciemna czekolada: słodka broń w walce z nadciśnieniem

Tak, dobrze czytasz - czekolada też może być zdrowa. Ale uwaga: chodzi wyłącznie o ciemną czekoladę z dużą zawartością kakao (minimum 70 procent). To właśnie kakao jest źródłem wspomnianych flawonoidów - w białej czekoladzie ich nie uświadczysz.

Badania pokazują, że pozytywny wpływ na ciśnienie zaobserwowano u osób, które regularnie sięgały co najmniej po trzy kostki gorzkiej czekolady, minimum 30g dziennie. Dodatkowy bonus? Lepszy nastrój, bo ciemna czekolada sprzyja wydzielaniu endorfin. Pamiętajmy jednak, że to nadal produkt kaloryczny, więc warto zachować umiar.

Codziennie warto jeść 3-4 kostki ciemnej czekolady lub wypić napój przygotowany z gorzkiego kakao 123RF/PICSEL

Jabłka: owoc znany, ale niedoceniany

Stare przysłowie mówi: jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie. Okazuje się, że jest w tym więcej prawdy, niż myślisz. Jabłka to nie tylko błonnik i witamina C - to także naturalne źródło kwercetyny i innych przeciwutleniaczy wspierających naczynia krwionośne.

W omawianym badaniu, osoby, które jadły codziennie dwa jabłka, miały niższe ciśnienie niż osoby, które ich nie jadły wcale. Dodatkowo jabłka wspierają florę jelitową, a jak wiadomo - zdrowe jelita to lepsze wchłanianie składników odżywczych i mniej stanów zapalnych w organizmie. Warto wybierać odmiany o intensywnym kolorze skórki - zawierają więcej antyoksydantów.

Na zakupach wybieraj jak najbardziej czerwone jabłka - mają najwięcej korzystnych dla zdrowia flawanolów Natalia Zakharova 123RF/PICSEL

Winogrona: malutkie owoce, wielka moc

Zwłaszcza czerwone i ciemne winogrona są cennym źródłem resweratrolu - związku, który działa ochronnie na serce. Resweratrol wspiera elastyczność naczyń krwionośnych, poprawia krążenie i może zapobiegać zlepianiu się płytek krwi.

Winogrona to też świetna przekąska - słodka, soczysta, pełna błonnika. Nie trzeba jeść ich dużo, by poczuć różnicę. W opisywanym badaniu osoby, które regularnie sięgały po garść winogron dziennie, miały lepsze wyniki ciśnienia po kilku tygodniach. Owoce te są do tego są bogate w potas, który również wspiera regulację ciśnienia krwi.

Im ciemniejsze winogrona, tym większa zawartość prozdrowotnych flawonoidów 123RF/PICSEL

O czym warto pamiętać?

Nie trzeba egzotycznych superfoods ani suplementów za setki złotych, by wspierać zdrowie serca. Nie chodzi o to, by nagle zmieniać całe życie. Chodzi o drobne zmiany, które można łatwo wprowadzić - bez wyrzeczeń.

Taka naturalna profilaktyka wpisuje się idealnie w założenia diety śródziemnomorskiej, uznawanej za jedną z najzdrowszych na świecie. Warto też uzupełnić ją o aktywność fizyczną, ograniczenie soli i większe spożycie warzyw. Pamiętaj, że jeśli masz zdiagnozowane nadciśnienie, nie odstawiaj leków bez konsultacji z lekarzem.

Źródło: Lagou V. i wsp. "Impact of flavan-3-ols on blood pressure and endothelial function in diverse populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials". European Journal of Preventive Cardiology, 2025

