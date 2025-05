Co przyniesie niedziela, 1 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Słońce

W relacjach prywatnych miej dla wszystkich tę samą, pogodną twarz i traktuj ludzi po równo. Spotykając się z kimś, zapomnij o jego płci, kolorze skóry, światopoglądzie i doświadczeniach. Możesz trafić na człowieka, który zechce zacząć swoje życie od nowa. W finansach możliwy będzie sukces w biznesie polegającym na objaśnianiu rzeczy, np. w doradztwie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 2 Buław

W życiu osobistym możesz z kimś jakiś czas współpracować, ale to nie znaczy, że będzie on Twoim wiernym przyjacielem. Niektórzy ludzie są interesowni. Podają rękę na zgodę, gdy widzą w tym korzyść, a potem odwracają się plecami. Wystrzegaj się ukrytego podstępu. W finansach upewnij się, że stajesz do jakiegoś konkursu na równych zasadach.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możliwa będzie zgoda, dojście do porozumienia, przysięga, pragnienie, by stać się jednością. Nieformalna dotychczas relacja może zyskać stempel urzędowy lub wejść w fazę dyskusji na ten temat. Rozmowy będą również tyczyły lojalności. W finansach ktoś może oczekiwać od Ciebie wyłączności, ekskluzywnej oferty, podpisania dodatkowej umowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych istnieje ryzyko karczemnej awantury. Nie pozwól, by drobiazg sprowokował ostrą, naprawdę brzydką scysję. Jeśli stracisz nad sobą cierpliwość, to może bardzo kogoś zaszokować. Staraj się powstrzymać innych ludzi od eskalowania konfliktu. Nie ciesz się ostentacyjnie z niego. W finansach masz do czynienia z ludźmi, którzy dążą do celu za wszelką cenę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy: jeśli jakieś miejsce nie daje Ci korzyści ani satysfakcji, należy je opuścić. Zaczynanie wszystkiego od nowa jest męczące, może przerażać, ale daje też nowe możliwości i pozwala odkryć wyjątkową prawdę o sobie. W finansach z trudnej kabały możesz wyjść w najlepszym wypadku na zero. Zmień otoczenie lub metodę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia ze starszą osobą, która lubi ludzi ambitnych, nietypowych. Jeśli czujesz, że nie pasujesz do otoczenia i nikt Cię nie rozumie, to teraz możesz zyskać totalną akceptację. Uważaj tylko, bo dla tamtego kogoś czas na pewne rzeczy już nieodwołalnie minął. W finansach możesz coś zyskać dzięki protekcji kogoś z koneksjami.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi ryzyko, a zagrożenie jest dla niej silną podnietą. Ten ktoś nagina zasady tak zręcznie, że otoczenie tego nie zauważa lub nie ma siły się oburzyć. Warto podpatrzeć niektóre sztuczki, jednak powielaj je z ostrożnością! W finansach możesz natknąć się na kogoś o usposobieniu hazardzisty.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych widać podejrzliwość, tendencję do nadmiernego kontrolowania, czatowanie na najmniejszy błąd. Nie myl zaborczości z miłością. Jeśli ktoś umniejsza wartość Twoich słów, to znaczy, że nie potrafi dostrzec Twojego serca. Czy chcesz się na to godzić? W finansach potrzeba będzie doszukać się ukrytego błędu, klucza do rozwiązania zagadki.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która ceni sobie stałość i szlachetność. Najważniejsza jest dla niej forma: dobre maniery, rytuały, odpowiednio dobrany czas i miejsce. Nie zadowoli się byle czym i nie jest też tamten ktoś specjalnie spontaniczny. Obserwuje Cię, skrywając uśmiech. W finansach możliwy będzie kontakt z wdową, kobietą u władzy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą bardzo pewną siebie, która chce sprawdzić swoje możliwości. Ten ktoś nie przebiera w słowach i obca mu jest sztuka dyplomacji. Uważa, że nie ma co przepraszać za swoje szczere uczucia, a niech się wstydzi ten, kto widzi! W finansach potrzebujesz sprawnego analityka, który nie boi się mówić prawdy.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie zauroczenie, miłość od pierwszego wejrzenia, ważna decyzja dotycząca uczuć. Szansę ziszczenia się ma namiętność czysta, nieszukająca przeszkód ani utrudnień. Możesz znaleźć partnera, z którym zrealizujesz życiową pasję. W finansach uda Ci się zrobić pieniądze na czymś, co wynika z Twoich osobistych upodobań.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych doceń zarówno lojalność, jak i niezależność. Wiesz, co wnosisz do związków, znasz swoje wady i zalety. Pozwalaj oceniać siebie dokładnie według nich, a nie na wyrost. Gdy ktoś mówi niesprawiedliwe słowa, natychmiast reaguj. Nie pozwól kłamstwu się utrwalić. W finansach trzeba będzie zapłacić należność, a także ściągnąć długi.

