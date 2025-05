Wraz z wiekiem organizm zaczyna produkować mniejsze ilości estrogenów i androgenów, co ma bezpośredni wpływ na kondycję włosów. U kobiet może to prowadzić do stopniowego przerzedzania fryzury - włosy rosną wolniej, stają się cieńsze i częściej wypadają. Równocześnie zauważalna staje się ich suchość, ponieważ gruczoły łojowe wytwarzają mniej sebum, przez co włosy tracą nawilżenie i łatwiej się łamią. Z wiekiem włosy również tracą elastyczność i połysk, stając się matowe i mniej sprężyste.