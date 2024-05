Bella Hadid wkracza do świata perfum. Szykuje się rewolucja w branży?

Wraz z początkiem maja do świata beauty dołączyła Bella Hadid i tym samym – podobnie jak inne gwiazdy jak pokroju – powołała do życia markę kosmetyczną o zapadającej w pamięć nazwie Ôrebella. Pierwszymi produktami, które trafiły do sprzedaży, okazały się luksusowe perfumy. Mają nie tylko pięknie pachnieć, lecz także mieć dobroczynny wpływ na naszą skórę.