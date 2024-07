Co zamiast panierki z bułki tartej?

Nasze babcie i mamy zazwyczaj w tym celu używały bułki tartej , w której obtaczano dany produkt , zamaczając go wcześniej w jajku i ewentualnie oprószając mąką. To bez wątpienia sprawdzony i dobry sposób na panierkę, ale wielbiciele kulinarnych doznań preferują również inną metodę panierowania . Mowa o zastąpieniu bułki tartej płatkami owsianymi . Taka panierka jest jeszcze bardziej chrupiąca i przyjemniejsza w jedzeniu.

Płatki owsiane doskonale nadają się do zrobienia z nich panierki

Płatki owsiane doskonale nadają się do zrobienia z nich panierki 123RF/PICSEL

Panierkę z płatków owsianych z powodzeniem możemy przygotować na dwa, różne sposoby, w zależności od naszych indywidualnych preferencji. Pierwszy z nich polega na obtoczeniu danego produktu w całych płatkach owsianych , co po usmażeniu lub upieczeniu da nam efekt dużej chrupkości .

Jeśli natomiast chcielibyśmy, aby obtoczone w panierce ryba lub kawałek mięsa były delikatniejsze, warto najpierw płatki owsiane zblendować, uzyskując malutkie ziarenka. Rzecz jasna, bez względu na to, czy użyjemy całych płatków, czy może rozdrobnionych, panierka najlepiej będzie przylegać do produktu, jeśli wcześniej zanurzymy go w dokładnie roztrzepanym jajku.