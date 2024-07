Najstarsze uzdrowisko w Polsce i zarazem podgórski kurort, który przyciąga kuracjuszy jak magnes. Mowa o uzdrowisku Cieplice Śląskie-Zdrój, które obecnie jest częścią Jeleniej Góry. W latach 1935-1976 było to samodzielne miasto. Uzdrowisko znajduje się w centrum Kotliny Jeleniogórskiej, którą otaczają Karkonosze, Izery, Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie. Zmiany pogody, dość silny wiatr, wahania temperatur i ciśnienia, duże nasłonecznienie - miejsce to słynie ze zmiennej pogody, która na kuracjuszy wręcz działa "hartująco". Odwiedzający mogą tu korzystać z wszelkich uzdrowiskowych dobrodziejstw, rozkoszować się pięknymi widokami, podziwiać architekturę, spacerować po cieplickiej starówce czy parkach "Zdrojowy" i "Norweski".

Najstarsze uzdrowisko w Polsce

Cieplice Śląskie-Zdrój to jedyne uzdrowisko w kraju, w którym choroby oczu leczy się balneologicznie. Profil uzdrowiska to nie tylko okulistyka, ale również ortopedia, neurologia, reumatologia, osteoporoza, nefrologia i urologia. Pomoc znajdą tu osoby borykające się ze schorzeniami narządu ruchu, układu moczowo-nerkowego, jak i otyłością, osteoporozą czy chorobami górnych dróg oddechowych.

Znajdujące się tu źródła termalne są niskozmineralizowane, pełne fluoru i krzemionki, a ich temperatura dochodzi do 90 stopni Celsjusza. To sprawia, że tutejsze cieplice to najgorętsze tego typu złoża w Polsce. Wykazują działanie silnie rozgrzewające, zapobiegają krystalizacji kwasu moczowego i tworzeniu kamieni nerkowych, zwiększają mineralizację kości, zapobiegają próchnicy, działają antybakteryjnie. Wody lecznicze znajdują szerokie zastosowanie - są wykorzystywane zarówno w kąpielach, jak i klasycznych masażach, hydromasażach, inhalacjach i okładach borowinowych.

Najstarsze uzdrowisko w Polsce to Cieplice Śląskie-Zdrój Rafal JABLONSKI/East News East News

Właściwości te wykorzystywali już w 1281 roku joannici, którzy założyli tu kurort. Już siedem lat później zaczęto tu leczyć chorych. Z kolei od 1569 roku Cieplice miały już "w ofercie" kuracje kąpielowe, natryskowe czy pitne, a w 1618 roku powstał pierwszy statut zdrojowy. Basen do kąpieli i budynek z natryskami został udostępniony w XIX wieku. Miejscowość przyciągała też znane osoby - w Cieplicach do zdrowia wracali m.in. Marysieńka Sobieska, Izabela Czartoryska, Johann Wolfgang Goethe czy Hugo Kołłątaj.

Uzdrowisko Cieplice: co warto zobaczyć?

Co zobaczyć w Cieplicach? Z pewnością warto udać się do Muzeum Przyrodniczego - we wnętrzach dawnego klasztoru Cystersów można zobaczyć bogatą kolekcję okazów, pochodzącą ze zbiorów rodziny Schaffgotschów. Eksponaty stanowią m.in. ptaki, ssaki, owady, muszle, minerały czy skamieniałości. W skład kolekcji wchodzi również bogaty księgozbiór i przedmioty wchodzące w skład historycznej ekspozycji.

- Dzięki bogatej kolekcji hrabiowskiego rodu Schaffgotschów początki Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach sięgają aż XVIII wieku. Początkowo okazy przyrodnicze były przechowywane w Sobieszowie, a po stu latach przeniesione do zespołu budynków poklasztornych (...). W 2011 roku, podczas prac remontowych, odkryto w klasztorze freski, stanowiące jeden z najciekawszych ikonograficznie zespołów barokowych malowideł na Dolnym Śląsku m.in. przedstawiających fragmenty z żywota św. Bernarda z Clairvaux. Freski powstały w 2 poł. XVII wieku - informuje muzeum na oficjalnej stronie.

Uzdrowisko Cieplice. Na zdj. monumentalny Pałac Schaffgotschów Rafal JABLONSKI/East News East News

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających codziennie od maja do września w godz. 9-17, a od października do kwietnia w godz. 9-16. Cena biletu normalnego to 20 zł, a ulgowego (dzieci i seniorzy) - 13 zł.

Podczas zwiedzania Cieplic waszą uwagę z pewnością przykuje "Długi Dom", w którym to w latach 1810 - 1945 mieściła się biblioteka i zbiory Schaffgotschów. Obecnie to obiekt uzdrowiskowy z 92 miejscami noclegowymi. Nieopodal znajduje się źródło wody mineralnej "Marysieńka". Obok "Długiego Domu" znajdują się tężnie i bulwar nad rzeką Kamienną.

W Cieplicach warto przespacerować się deptakiem, który znajduje się przy placu Piastowskim. Pomiędzy placem a parkiem Zdrojowym znajduje się Pałac Schaffgotschów. Monumentalny, trzypiętrowy obiekt z pewnością zwróci waszą uwagę.

Dwa parki

Stąd już niedaleko do Parku Zdrojowego. Powstał on na bazie ogrodu-warzywniaka, istniejącym przy Pałacu Schaffgotschów w XVIII wieku. W 1796 roku powstała główna aleja, wzdłuż której posadzono klony i lipy. Chociaż pierwotnie park powstał w oparciu o styl francuski, w XIX wieku przekształcono go na wzór ogrodów angielskich. W parku znajduje się m.in. zabytkowy Pawilon Edward, muszla koncertowa i Zdrojowy Teatr Animacji.

Park Zdrojowy w Cieplicach Adrian Slazok/REPORTER East News

Sąsiadem "Zdrojowego" jest Park Norweski - rozdziela je tylko potok Wrzosówka. Powstał on początkiem XX wieku za sprawą Eugena Füllnera, właściciela fabryki maszyn papierniczych. Miejsce pierwotnie oddzielało budynek zakładu produkcyjnego od pracowniczego osiedla. Obecnie w parku rośnie ponad 50 gatunków drzew i krzewów, w tym m.in. klony, jawory, lipy, dęby szypułkowe, świerki, wiśnia pospolita, śliwa domowa, maliny i jeżyny. Nad kamiennym mostkiem znajduje się Pawilon Norweski, w którym obecnie działa restauracja.

W obu parkach odbywają się cykliczne wystawy i targi, np. pszczelarskie, kwiatowe czy giełda minerałów.

Jedną z największych atrakcji Cieplic i regionu są Termy Cieplickie, w których woda ma temperaturę 28-38 st. Celsjusza. Do dyspozycji odwiedzających są basen sportowy, rekreacyjny z hydromasażami, strefa SPA i zjeżdżalnie wewnętrzne.

Uzdrowisko Cieplice to też świetna baza wypadowa w inne miejsca regionu. Warto pozwiedzać oczywiście Jelenią Górę, która ma turystom wiele do zaoferowania. Więcej na ten temat w artykule Jelenia Góra i okolice. "Karkonosze są gotowe na turystów przez cały rok".

Jeśli dysponujemy większą ilością wolnego czasu, warto wybrać się na wycieczkę np. do Szklarskiej Poręby czy Karpacza.

***

Źródło: polska.travel, uzdrowisko-cieplice.pl, muzeum-cieplice.pl

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne