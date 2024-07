Zagradzanie drogi parawanami np. ratownikom medycznym , czasami może doprowadzić do tragedii, co zresztą miało miejsce w 2022 roku na plaży w Stegnie . Jeden z mężczyzn przebywających na tamtejszej plaży stracił przytomność, a jego stan wymagał natychmiastowej interwencji medyków . Niestety zespół ratowników wezwanych na miejsce utknął po drodze na skutek rozłożonych parawanów , a gdy dotarł wreszcie do mężczyzny, ten już nie żył.

"Mamy pojazdy dostosowane do tego, by poruszać się na plaży, nawet 50-80 km na godz. i proszę sobie wyobrazić, w jakim czasie w tych warunkach ten pojazd pokonuje odległość 5,5 km z portu w Jantarze do portu w Stegnie? Mógłby pojechać dużo szybciej, ale ze względu na parawany i plażowiczów, którzy nie chcą współpracować, to jest prędkość rzędu 5, 10, 15 km na godz. (...) Takie zachowanie, te parawany, to znacząco wydłuża nasz dojazd i utrudnia nam pracę" - mówił wówczas na łamach "Faktu" strażak Grzegorz Pegza.