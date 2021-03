Bella Thorne, amerykańska aktorka, piosenkarka i reżyserka właśnie powiedziała "tak", swojemu ukochanemu! Zaręczynami pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Bella Thorne przyjęła oświadczyny /Rodrigo Varela /Getty Images

Gwiazda znana z "Życia na fali", czy "Rodzinnych rewolucji", od pewnego czasu ma udane życie prywatne.

Okazuje się, że piękna Bella właśnie się zaręczyła! Imponującym pierścionkiem zaręczynowym od Benjamina Mascolo pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych.



Para spotyka się ze sobą od dwóch lat, a początek ich historii jest niezwykle romantyczny! Aktorka zostawiła komentarz pod jednym ze zdjęć Benjamina, a ten postanowił jej odpowiedzieć.



Zakochali się w sobie na romantycznej randce i uczucie rozkwitło! Na profilu Benjamina pojawiło się zdjęcie, na którym oboje pozują do siebie przytuleni, a na palcu Bella lśni pierścionek.



"Dziękuję Ci za to, że jesteś taka niesamowita. Kocham Cię! Już niedługo się pobierzemy. Będziemy świętować we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych" - napisał zakochany Benjamin.



Kim jest Benjamin Mascolo? Wybranek Bella jest włoskim muzykiem, który zyskał sławę dzięki duetowi z Federico Rossi.



Miłość do tworzenia i artystyczny świat połączyły ze sobą Benjamina i Bella, którzy niedługo staną na ślubnym kobiercu!

