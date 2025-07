W liściach mięty obecne są także witaminy A i C, które stymulują regenerację komórek i wspomagają procesy naprawcze naskórka, co ma szczególne znaczenie w przypadku skóry przeciążonej słońcem i zmęczonej.

Najlepszy efekt uzyskuje się, korzystając ze świeżych liści mięty, które można zerwać bezpośrednio z ogrodu, balkonu lub doniczki. Przed użyciem należy je dokładnie opłukać pod bieżącą wodą, aby usunąć kurz i ewentualne zanieczyszczenia. Liście warto lekko rozgnieść palcami lub zmiażdżyć w moździerzu, co pozwoli uwolnić zawarte w nich olejki eteryczne i zwiększy skuteczność działania. Tak przygotowane liście można włożyć na kilka minut do lodówki, aby dodatkowo wzmocnić efekt chłodzenia. Po schłodzeniu nakłada się je bezpośrednio na zamknięte powieki, starając się, aby nie dotykały samego oka, co mogłoby wywołać podrażnienie. Kompres pozostawia się na skórze przez dziesięć do piętnastu minut, po czym delikatnie usuwa i, jeśli to konieczne, przemywa okolice oczu letnią wodą.