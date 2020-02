Ben Affleck o największym błędzie w swoim życiu

Gwiazdor zdobył się na to wyznanie niemal 5 lat od rozstania z Jennifer. I trudno oprzeć się wrażeniu, że wypowiedź ma związek z tym, że za chwilę na ekrany kin wejdzie jego najnowszy film. Bo nic nie zmiękcza ludzkich serc bardziej niż publiczne łkanie i gorzkie żale.

Zdjęcie Szczęśliwi Ben Affleck i Jennifer Garner w 2013 roku / Jason Merritt /Getty Images

Jeżeli Ben Affleck świadomie wykorzystuje swoją prywatną historię do promowania najnowszego filmu, to robi to naprawdę dobrze. Dlaczego? Bo produkcja, która już za chwilę będzie promowana oficjalnie, nosząca tytuł "The way back", opowiada o próbie powrotu do normalnego życia trenera futbolu w szkole.



Trener ma za sobą uzależnienie od alkoholu i nieudane małżeństwo, z wątkiem niewierności w tle. Niegdyś fenomenalnie uzdolniony, teraz nikt. Brzmi znajomo, prawda? Idealne dopasowanie.



W wywiadzie udzielonym "The New York Times" aktor mówi wprost. "Najbardziej w swoim życiu żałuję rozwodu". Wstyd, który często powstrzymuje innych przed przyznaniem się do winy i błędu nazywa toksycznym, więc aby pozostać konsekwentnym, przyznaje, że większość problemów w byłym małżeństwie była ściśle powiązana z jego alkoholowymi perypetiami. Zdradza tajemnice, które od dawna nimi nie są.