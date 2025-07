Zanim wyjedziesz na urlop, zostaw w zlewie kartkę. Ten patent to hit

Aby przeprowadzić zabieg czyszczenia odpływu, wystarczy wsypać do niego pół szklanki sody oczyszczonej, a następnie wlać w to samo miejsce szklanką octu spirytusowego - powstanie wówczas piana, która dotrze do rur i zniweluje zanieczyszczenia. Następnie po około 15 minutach warto wlać jeszcze szklankę gorącej wody, co spotęguje efekt.