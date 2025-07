"Bieszczadzkie morze" zachwyca turystów. Miejsce wprost urzeka

Choć Bieszczady kojarzą się głównie z górskimi wędrówkami, jednym z największych hitów regionu jest jezioro. I to nie byle jakie. Jezioro Solińskie, nazywane często 'bieszczadzkim morzem", to największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce i jedno z najpiękniejszych miejsc w całych Bieszczadach. Malownicze widoki, czysta woda, górskie tło i coraz lepsza infrastruktura sprawiają, że Solina z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Co warto zobaczyć, jeśli planujesz tu urlop?