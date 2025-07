Co przyniesie sobota, 26 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz otrzymać wiadomość, ktoś poprosi Cię o wstawiennictwo, wyrażenie opinii. To nie czas, by stać z boku. Właśnie ty staniesz się tą siłą, która wprawi otoczenie w ruch. Nie spodoba się to każdemu, dlatego dbaj o swój dobrostan, bezpieczeństwo. W finansach szykuje się nagła zmiana planów. Dotychczasowe cele staną się miałkie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta As Kielichów

W życiu osobistym miłość może cię uskrzydlić. Serce wyrwie się do kogoś, a pewna znajomość stanie się impulsem do zupełnie nowego spojrzenia na świat. Możesz zetknąć się z kimś, dzięki komu odkryjesz pasję, uwierzysz w ludzi lub jeszcze umocnisz się w swojej empatii do nich. W finansach możesz otrzymać "dar Niebios", pojawi się znakomite rozwiązanie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym staraj się spędzać czas aktywnie. Najlepiej poznać drugą stronę na spacerze, podczas zakupów, na wyjeździe pod namiot. Kwestie zdrowia okażą się bardzo ważne. Podchodź ostrożnie do ludzi, którzy lekceważą potrzeby własnego ciała, zatruwają je i namawiają do tego innych. W finansach możesz zarobić, promując programy prozdrowotne.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 9 Denarów

W życiu osobistym okaż szacunek tym, którzy byli tutaj przed tobą. Bliską osobę ujmie bardzo lub odrzuci to, jak zwracasz się do rodziny, jak wypowiadasz się o przodkach. Tradycji nie trzeba pochwalać ani kultywować, ale warto darzyć ją estymą. Miej wyrozumiałość dla różnic w światopoglądzie. W finansach trzeba pochylić przed kimś głowę, pokazać, że mu nie zagrażasz.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą bezwzględną, która sprawia wrażenie niezależnej, ale tak naprawdę jest sterowana przez innych. Na twojej drodze mogą stanąć kobiety silne i niezależne, a jednak wysławiające przewodnią rolę mężczyzny i tradycyjne wartości. W finansach ktoś nie pomoże Ci, jeśli okażesz słabość, delikatność.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Słońce

W relacjach prywatnych możesz pokonać zły nastrój, pesymizm, otworzyć się na dobro, które spływa na Ciebie ze wszystkich stron. Spisz to, co sprawiło Tobie dziś przyjemność lub za co czujesz wdzięczność do świata. Jeśli chcesz mieć z kimś dobry kontakt, pokaż mu coś pięknego. W finansach możesz czerpać zyski z uprawy roli, kwiaciarstwa, hodowli warzyw.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych warto pamiętać, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Nie warto stawiać sprawy na ostrzu noża. Dla świeżych związków cierpkie słowa mogą być niczym wygnanie z raju. Wywołują piorunujące wrażenie, którego nie da się zapomnieć. Szukaj kompromisu, waż swoje wypowiedzi. W finansach warto służyć prawdzie, ale tak, by nie pozbawiać się przyjaciół.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych warto zatrzymać się, stanąć z boku, wypisać się z wyścigu po popularność. Potrzebujesz przyjaciół? Tęsknisz za dobrą znajomością? Czasem najlepiej usiąść w kącie i spokojnie obserwować otoczenie. Spokój, którym zaczniesz emanować, przyciągnie ludzi spragnionych czułości. W finansach nie rób czegoś zbyt intensywnie, zostaw przestrzeń, oddech.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz wziąć udział w rywalizacji. Nie jesteś jedyną osobą, która interesuje się tą konkretną jednostką. Jeśli chcesz wziąć udział w wyścigu do serca, to patrz jednocześnie, czy jego zasady są sprawiedliwe, czy nie kosztuje Cię to wszystko zbyt wiele. W finansach możesz objąć stanowisko lub prowadzić biznes, gdzie jest duża konkurencja.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się "fałszywych proroków". Ktoś odznacza się charyzmą, uwodzi tłumy, a jego słowa mają ogromną siłę przekonywania. Ty jednak zrób użytek z rozumu, a sumienie niech stanie się niezawodnym kompasem. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, w każdym dostrzegaj człowieka. W finansach możesz zyskać, uprawiając propagandę, rozwijając PR.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz świadkować czyjejś głębokiej przemianie. Człowiek ten będzie z pozoru taki sam, ale jego priorytety ulegną znaczącemu przesunięciu. Nie pozostawi też miejsca na wahanie. Kto nie pójdzie z nim, ten zostanie natychmiast opuszczony. W finansach nie ma co liczyć na stałość. Okoliczności nagle się przeistoczą, a ty musisz zareagować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Król Kielichów

W życiu osobistym nie trzeba być doskonałym, by zdobyć zaufanie i dokonać przełomu. Nie musisz być ideałem. Wystarczy świadomość własnych wad i zalet oraz uczciwe dążenie do bycia najlepszą wersją siebie. Możesz zetknąć się z ludźmi, którzy potrafią wybaczać i nie tracą zaufania. W finansach ludzie oczekują od ciebie pomysłu, przywództwa, nie chcą myśleć sami.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL