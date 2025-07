Dobrze dobrany kolor lakieru to nie tylko kwestia stylu, ale przede wszystkim sposób na to, by wydobyć z wyglądu stóp to, co najlepsze. W dojrzałym wieku nie chodzi o to, by ślepo podążać za trendami, ale by świadomie wybierać to, co służy skórze, paznokciom i ogólnemu wizerunkowi. Kolor powinien współgrać z naturalną tonacją ciała, maskować niedoskonałości, a nie je podkreślać, oraz nadawać całej stopie lekkości i harmonii.