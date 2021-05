Bill i Melinda Gates zaskoczyli wszystkich! To już koniec

Po 27 latach małżeństwa Bill i Melinda Gates oświadczyli, że biorą rozwód. Ta wiadomość błyskawicznie obiegła cały świat.

Zdjęcie Bill i Melinda Gates podjęli decyzję o rozstaniu / SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP

"Nie jesteśmy już w stanie rozwijać się dłużej jako para" - wyjaśnili we wspólnym oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. Poprosili także o spokój i przestrzeń dla swojej rodziny, gdyż zaczynają "nawigować" po nowej rzeczywistości.



Po tym, co o małżeństwie powiedziała Melinda Gates przy okazji 25 rocznicy, można było wysnuć wniosek, że nie był to łatwy związek. Bill w jej opowieściach jawił się bowiem jako pochłonięty pracą i lekturami geniusz. Nie oznacza to jednak, że małżeństwo było nieudane. Wręcz przeciwnie.

Para wzięła ślub 1 stycznia 1994 roku w nadzwyczaj romantycznej scenerii, na hawajskiej wyspie Lanai. Mają troje dzieci: 21-letniego syna Rory'ego Johna oraz córki: Phoebe Adele (18 lat) i Jennifer Katharine (25 lat).



Oboje są dumni ze swojej fundacji. "To absolutnie partnerstwo równych sobie. Dla nas obojga ważne jest, aby świat zrozumiał, że prowadzimy to miejsce razem. To są nasze wspólne wartości" - przekonywała Melinda w jednym z wywiadów.

I w zasadzie nic w tej kwestii nie uległo zmianie. Tyle, że teraz Bill i Melinda nie będą parą. Co to konkretnie oznacza dla 65-letniego miliardera i jego 56-letniej żony? Prośba o zrozumienie, uszanowanie trudnego momentu i spokój, wydaje się znaczyć, że oboje są dopiero na początku rozwodowych ustaleń.

