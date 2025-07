Nie musisz szukać profesjonalnych środków, by doprowadzić łazienkę do porządku

W przypadku uporczywych osadów możesz wypróbować nieco inną metodę. Szklankę wody (250 ml) wymieszaj z 50 ml płynu do nabłyszczania zmywarek. Mieszankę przelej do butelki i spryskaj zabrudzenia. Zostaw na kilka minut, spłucz i przetrzyj do sucha. Patent świetnie sprawdza się do czyszczenia zarówno armatury, ścianek kabiny prysznicowej, jak i łazienkowych kafelek.