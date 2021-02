Blanka Lipińska obecnie przebywa w meksykańskim Tulum razem z Natalią Siwiec. Panie doskonale bawią się i wypoczywają podczas urlopu. Jednak coś popsuło im humory, a winna temu jest burza w komentarzach pod najnowszym zdjęciem Natalii.

Piękne, egzotyczne widoki, relaks i plaża - o tym marzyła Blanka Lipińska, uciekając z Polski, gdzie wciąż trwa zima.

Na profilu pisarki nie brakuje relacji i zdjęć z tej okazji i widać, że doskonale bawi się w towarzystwie przyjaciółki.



Jednak stało się coś, co nieco popsuło humor celebrytce... Na profilu Natalii Siwiec pojawiło się ich wspólne zdjęcie i niestety, ale internauci nie mieli litości dla Blanki.



Bez skrupułów ocenili jej śnieżnobiałe, zrobione w klinice stomatologicznej zęby. Wspominali także o skutkach operacji plastycznych, jakie przeszła w swoim życiu Blanka:



"Tu widać, jak można korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej i wyglądać pięknie i przeginać i wyglądać sztucznie ,źle... niestety kasa to nie wszystko, gustu się nie kupi", "Blanka, co z Twoimi zębami?", "Nie wiem, co się dzieje z Blanką, ale coraz gorzej wygląda, za dużo inwestuje w swój wygląd, a efekt coraz gorszy, wręcz przerażający" - czytamy w komentarzach.



Pisarka znana ze swojego cięte języka, postanowiła odnieść się do osób, które wypisują takie rzeczy:



"Generalnie mam gdzieś, co sądzicie o mnie i moich zębach. (...) Najbardziej smuci mnie fakt, że ludzie nie mają swojego życia" - powiedziała na InstaStories Blanka.



Zapowiedziała w dalszej części wypowiedzi, że nie zamierza przejmować się takimi komentarzami i dalej będzie robić swoje i żyć według własnych zasad.

