Tego mięsa lepiej nie grillować

Eksperci są zgodni - do najgorszych mięs i wędlin do grillowania zalicza się karkówkę, boczek i kiełbasę. Zawierają mnóstwo niezdrowego tłuszczu, który znacznie przyczynia się do zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i miażdżycy. A to już prosta droga do poważnych schorzeń układu krążenia. W tłustym mięsie przyrządzanym na grillu wytwarzają się też toksyczne i potencjalnie rakotwórcze policykliczne węglowodory aromatyczne. Eksperci ostrzegają, że mogą one wywoływać nowotwory trzustki, wątroby, żołądka, jelita grubego czy prostaty.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej odkryli z kolei, że 200 g kiełbasy przyrządzonej na grillu węglowym zawiera nawet 100 razy więcej szkodliwego benzo(a)pirenu niż 20 wypalonych papierosów. Warto pamiętać, że kiełbasa sama w sobie jest niezdrowa. Zawiera nie tylko duże ilości tłuszczu, ale też inne niekorzystne składniki - przede wszystkim azotany i azotyny, ale też konserwanty, wzmacniacze smaku i dużą ilość soli.

Do jednych z najgorszych dla zdrowia produktów zalicza się też smażony lub grillowany boczek - badania wykazały, że jego częste spożywanie znacznie zwiększa ryzyko nowotworu jelita grubego. Wystrzegać powinniśmy się też gotowych do położenia na grillu paczkowanych mięs w marynacie. Mimo że to wygodne rozwiązanie, to tego typu produkty zawierają dodatkowe ilości tłuszczu, soli, cukru, konserwantów i wzmacniaczy smaku, które nie są obojętne dla zdrowia, a w szczególności dla jelit.

Jakie produkty są najzdrowsze na grilla?

Na grillu najlepiej przyrządzać chude mięso kurczaka czy indyka. Znacznie lepszym wyborem od czerwonego mięsa czy kiełbas są także tłuste ryby morskie, np. łosoś czy makrela. Są one źródłem cennych kwasów tłuszczowych i witamin, w dodatku doskonale smakują z grilla. Ciekawą alternatywą lub dodatkiem są też sery o twardej konsystencji, np. camembert czy halloumi. Znajdziemy w nich dużo białka, a przede wszystkim cenny dla kości wapń i fluor. Poza tym są prawdziwym przysmakiem - chrupiąca skórka i wyrazisty smak zachwycą gości. Trzeba jednak pamiętać o umiarze, bo sery są kaloryczne i zawierają też sporo sodu.

Zdecydowanie najzdrowszymi produktami na grilla są warzywa. Najlepiej sprawdzi się grillowana papryka, cukinia, bakłażan czy pieczarki. Apetycznym i niskokalorycznym dodatkiem do mięsa i ryb będą też grillowane ziemniaczki.

Jak bezpiecznie grillować?

Jeśli chcesz zadbać o zdrowie swoje i swoich gości, pamiętaj o kilku zasadach zdrowego grillowania. Do przyrządzania posiłków używaj dobrego sprzętu - unikaj jednorazowych grilli, które nie są odporne na wysoką temperaturę. Produkty wykładaj dopiero, gdy węgiel będzie mocno nagrzany i przestanie dymić. Zawsze używaj tacek stalowych, a mięsa marynuj, najlepiej używając ziół zamiast soli. Marynowanie tworzy ochronną powłokę, która znacznie zmniejsza ilość wytwarzania szkodliwych związków. Pamiętaj też, by jak najkrócej grillować produkty - szczególnie niezdrowe jest przypalone mięso - badania potwierdziły, że przyczynia się do powstawania nowotworu żołądka.

