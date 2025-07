Lecznicze lakiery do paznokci - jak działają?

Standardowe, kolorowe lakiery do paznokci nie mają żadnych właściwości leczniczych, a pełnią jedynie funkcje estetyczne. Co innego te wyprodukowane na bazie substancji leczniczych, które można również stosować jako bazę pod kolorowy manicure. Zawierają one składniki odbudowujące, wzmacniające i rozjaśniające płytkę paznokcia - m.in. keratynę, wapń, krzeń czy proteiny.