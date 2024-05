Blanka Stajkow to polsko-bułgarska piosenkarka, której największą popularność przyniósł utwór "Solo", z którym reprezentowała Polskę na Eurowizji, a nawet dostała się na brytyjskie listy przebojów. Fanów porwały też kolejne hity 25-latki takie jak "Boys Like Toys" czy "Rodeo".

Blanka będzie jedną z gwiazd tegorocznego Polsat Hit Festiwal, ale choć na scenie pojawi się dopiero w sobotę, to już dziś przybyła do Sopotu, by odebrać platynową płytę.

Blanka zachwyciła w Sopocie. Tak cieszyła się z platyny

Blanka świętowała wczoraj swoje 25. urodziny i z tej okazji postanowiła zaprezentować fanom swój nowy singiel "If U Want Me", zwiastujący pierwszą biletowaną trasę koncertową piosenkarki "BLANKA Summer Tour".



- "'If U Want Me' to piosenka bliska mojemu sercu, opowiadająca o pożądaniu kogoś, kto jest dużo piękniejszy na zewnątrz niż w środku. Opowiada o tym, kiedy budzisz się w samą porę, aby zobaczyć prawdziwe ja osoby, w którą tak bardzo wierzyłaś/eś. Okazuje się, że to była po prostu dobra pierwsza randka, przyjemna przejażdżka samochodem, ale pod tym wszystkim kryły się kłamstwa i nic więcej. To wszystko była tylko przykrywką i on/ona nigdy tak naprawdę nie myślał/a o tobie na serio" - powiedziała Blanka, zapraszając jednocześnie wszystkich na swoje lipcowe i sierpniowe koncerty.

Póki co jednak wokalistka przebywa w Sopocie, gdzie właśnie odebrała platynową płytę i wystąpiła na scenie w oryginalnej, letniej już kreacji. Wokalistka zdecydowała się na zestaw składający się z krótkich spodenek oraz kusej, gorsetowej góry, która świetnie podkreśliła idealną figurę gwiazdy.

Jesteście ciekawi, jaką kreację przygotuje na sobotni wieczór?

